19 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Ankara merkezli 4 ilde FETÖ’nün sağlık yapılanmasına operasyon: 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika: Ankara merkezli 4 ilde FETÖ’nün sağlık yapılanmasına operasyon: 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.04.2022
ABONE OL
Son dakika: Ankara merkezli 4 ilde FETÖ’nün sağlık yapılanmasına operasyon: 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ’nün sağlık yapılanmasına yönelik gizli haberleşme aracı bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen ve haklarında ardışık arama, bank asya, tepe yönetimle görüşme, örgütle iltisaklı iş yerlerinde sgk kaydı vb. deliller bulunan, 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA