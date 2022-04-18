Son dakika: ATV'ye atılan çirkin iftira ellerinden patladı: 'Yalnız Kurt'u izleseler atıkları yalandan utanırlar!
Son dakika haberi... Cuma akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen Yalnız Kurt’un son bölümünde ülkemizdeki göçmenlere yönelik kışkırtıcı girişimlere dikkat çekildi. Dizide, boynuna Suriye atkısı takan, mülteci kılıklı biri, bir Türkü öldürüyor. Sonra da CIA ajanının organize ettiği bazı teröristler Türk bayraklarıyla sokağa çıkıp, sokak eylemlerini yaratıyor ve Suriyelilerin dükkânları basılıyor. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "'Yalnız Kurt' gelecekte yaşanabilecek olası büyük provokasyonları önceden deşifre etti ve bu bazılarını rahatsız etti!" ifadelerini kullandı.
ATV ekranında yayınlanan Yalnız Kurt dizisinde ülkemizdeki göçmenlere yönelik kışkırtıcı girişimlere dikkat çekildi. Cuma akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen dizinin son bölümünde boynuna Suriye atkısı takan, mülteci kılıklı biri, bir Türkü öldürüyor.
Sonra da CIA ajanının organize ettiği bazı teröristler Türk bayraklarıyla sokağa çıkıp, sokak eylemlerini yaratıyor ve Suriyelilerin dükkânları basılıyor. Bu olayların benzerini CIA'nin 1974 sonrasında yaptığını ve Türkiye'de sağ-sol çatışması yaratarak 12 Eylül darbesine zemin hazırladığı anlatılıyor.
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "'Yalnız Kurt' gelecekte yaşanabilecek olası büyük provokasyonları önceden deşifre etti ve bu bazılarını rahatsız etti!" ifadelerini kullandı.
İşte Tezel'in bugünkü yazısı;
Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim; tacizci mülteci videolarına vatandaş tepki göstermekte haklı. Afgan ve Pakistanlıların gelişiyle katlanan mülteci sayısı Türkiye'nin demografik yapısını tehdit ediyor. Mülteci yükü hem ekonomiye hem de toplumsal yapıya zarar veriyor!
Ne yazık ki, ABD ve Avrupa'nın çıkardığı savaşlar ve acımasız küresel ekonominin Orta Doğu, Asya ve Afrika halklarını fakirleştirmesinin faturasını yardımsever Türkiye ödüyor!
Suriyelilerin yarım milyon insanın öldüğü iç savaştan kaçtıkları, en çok mülteciyi kabul eden ve 40 milyar doları aşkın para harcayan Türkiye'nin tüm dünyaya insanlık dersi verdiği de unutulmamalı!
11 yıldır ülkemizde tek tük olaylar dışında sorun yaratmayan mülteciler ne oldu da son dört-beş aydır büyük sorun olarak görülmeye başlandı?
Zafer Partisi kurulunca mı sorunlar ortaya çıktı? Son dönemde bazı mültecilerin sürekli taciz videoları paylaşmaları, asayiş olayları çıkarmaları rastlantı mı? Bu rezil videoları tüm mültecilere mal etmek doğru mu?
Son dönemde sosyal medyada sanki düğmeye basılmış gibi sürekli mülteci sorununu ele alan organize paylaşımlar yapılıyor. Bazı eski taciz videoları sanki yeniymiş gibi milyonlarca takipçisi olan fenomen hesaplardan yayılıyor. Ve bazı yeni kurulan siyasi partiler, kariyerlerinde çıtayı yükseltmek isteyen belediye başkanları sadece mülteci sorunu üzerinden propaganda yapıyorlar. Böylece halkta mültecilere duyulan öfke artıyor. Sanki mülteciler üzerinden iç karışıklık yaratmak için zemin hazırlanıyor!
Halkımız 6-7 Eylül Olayları'nda, 70'li yıllardaki sağsol çatışmasında bu oyuna çok geldi.
İşte tam da bu noktada atv'nin 'Yalnız Kurt' dizisinde geçmişte yaşanan kötü tecrübelerden ders çıkarak, şu anki mülteci sorunundan yola çıkarak gelecekteki olası tehlikeleri konu alan bir bölüm yayınlandı.
House of Cards', 'Homeland' gibi birçok siyasi içerikli dizide bu tarz konular işlenir ama bunu bir Türk kanalı yapınca linç ediliyor! Hem de suçsuz yere!
atv'nin sosyal medya hesabından dizideki bir sahne için yaptığı paylaşımda güya mültecileri istemeyen milliyetçi insanlar PKK'lı ilan edilmiş. Güya yaşanabilecek olaylara kılıf hazırlanıyormuş.
Diziyi izleseler attıkları yalandan utanırlar!
Bu iftiraları atanlar ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Zafer Partili siyasetçiler, twitter hesabını troll hesabı gibi kullanan Sinan Oğan, Oğuzhan Uğur gibi takipçi kasma derdinde olan fenomenler, solcu siteler, FETÖ bağlantılı hesaplar!
ORGANİZE EDEN CIA!
Halbuki atv'nin Twitter hesabında o paylaşımdan bir önceki paylaşımda CIA ajanının olayı organize ettiği yayınlandı! Dizide Türkiye'de mültecilere duyulan öfkeden faydalanıp kan dökülecek sokak eylemlerini CIA ajanı planlıyor. Boynuna Suriye atkısı takan, mülteci kılıklı biri, bir Türkü öldürüyor. Sonra da CIA ajanının organize ettiği bazı teröristler Türk bayraklarıyla sokağa çıkıp, sokak eylemlerini yaratıyor ve Suriyelilerin dükkânları basılıyor.
Ve dizide bu olayların benzerini CIA'nin 1974 sonrasında yaptığını ve Türkiye'de sağ-sol çatışması yaratarak 12 Eylül darbesine zemin hazırladığı anlatılıyor. Yani dizinin yapımcısı Osman Sınav tarihten ders çıkaralım, oyuna gelmeyelim diyor.
Kısacası 'Yalnız Kurt'ta mültecileri istemeyenler terörist olarak lanse edildiği külliyen yalan! Ve bunun yalan olduğu bilindiği halde sosyal medyada binlerce hesap üzerinden atv hedef gösterildi.
Bir dizi üzerinden bile yalanlarla algı operasyonu yaratılıyorsa, gerçekte mültecilerin karışacağı olası bir toplumsal olayda kim bilir ne büyük karışıklıklar yaratılacak! Belki de 'Yalnız Kurt' gelecekte yaşanabilecek olası büyük provokasyonları önceden deşifre etti ve bu bazılarını rahatsız etti! Özetle toplumda karışıklık yaratmak için zemin hazırlanıyor olabilir. Ankara Altındağ'da Suriyelilere yapılan saldırılardan ders çıkarılmalı! Acilen mülteci sorunu, ülkenin demografik yapısı da hesaba katılarak devlet tarafından ciddiye alınmalı!
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