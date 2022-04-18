Son dakika: ATV’ye atılan çirkin iftira ellerinden patladı: ’Yalnız Kurt’u izleseler atıkları yalandan utanırlar!

Suriyelilerin yarım milyon insanın öldüğü iç savaştan kaçtıkları, en çok mülteciyi kabul eden ve 40 milyar doları aşkın para harcayan Türkiye'nin tüm dünyaya insanlık dersi verdiği de unutulmamalı!



11 yıldır ülkemizde tek tük olaylar dışında sorun yaratmayan mülteciler ne oldu da son dört-beş aydır büyük sorun olarak görülmeye başlandı?

Zafer Partisi kurulunca mı sorunlar ortaya çıktı? Son dönemde bazı mültecilerin sürekli taciz videoları paylaşmaları, asayiş olayları çıkarmaları rastlantı mı? Bu rezil videoları tüm mültecilere mal etmek doğru mu?