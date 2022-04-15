15 Nisan 2022, Cuma
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Cuma namazını Ayasofya'da kılan Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.04.2022
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Cuma namazını Ayasofya’da kılan Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

Yeniden ihya edilen Ayasofya Fatih Medresesi'nin açılışına katılmak üzere Üsküdar'daki konutundan çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde kıldı.

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