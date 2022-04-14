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Kemal Kılıçdaroğlu kime "yolumdan çekilin" dedi? CHP Genel Başkanı'nın son seçimi... Mustafa Demir A Haber'de yorumladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.04.2022 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022
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Kemal Kılıçdaroğlu kime yolumdan çekilin dedi? CHP Genel Başkanı’nın son seçimi... Mustafa Demir A Haber’de yorumladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yolumdan çekilin" çıkışı Millet İttifakı'nda rahatsızlık yaratırken, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir konuya ilişkin A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışının tamamen takım arkadaşlarına olduğunu söyleyen Demir "Bu seçim Kılıçdaroğlu'nun son seçimi" ifadelerini kullandı. Demir ayrıca Meral Akşener'in İYİ Parti'yi neden kurduğunu da yorumladı. İşte detaylar...

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