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Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan PKK'nın finans ayağına darbe! 91 şüpheli için karar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.04.2022
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Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan PKK’nın finans ayağına darbe! 91 şüpheli için karar

Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara merkezli 13 ilde PKK/KCK silahlı terör örgütü adına ekonomik-mali alan yapılanmasına bağlı faaliyette bulundukları yönünde hakkında deliller olan 91 şüpheli için gözaltı kararı verdi.

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