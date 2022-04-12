12 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Emekli bayram ikramiyelerine zam ne kadar olacak? Kabine Toplantısı bugün Başkan Erdoğan liderliğinde yapılacak! 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi...

Emekli bayram ikramiyelerine zam ne kadar olacak? Kabine Toplantısı bugün Başkan Erdoğan liderliğinde yapılacak! 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.04.2022 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
ABONE OL
Emekli bayram ikramiyelerine zam ne kadar olacak? Kabine Toplantısı bugün Başkan Erdoğan liderliğinde yapılacak! 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi...

Çok sayıda önemli konunun ele alınacağı Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Emeklilere verilmesi beklenen bayram ikramiyesine yönelik zammın da konuşulacağı toplantıda Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik de değerlendirilecek. Kritik toplantının ardından Başkan Erdoğan kameralar karşısına geçip alınan kararları açıklayacak. Peki emeklilerin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte detaylar...

Çok sayıda önemli konuyu içeren Kabine Toplantısı bugün Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, son toplantılarda olduğu gibi yine kabinenin gündemindeki öncelikli başlıklarından biri olacak. Başkan Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, taraflar arasındaki son durum ele alınacak.

KALICI ATEŞKES GÜNDEMDE

Türkiye'nin iki ülke liderini bir araya getirmek ve kalıcı ateşkesi sağlamak için yürüttüğü diplomatik çabalar değerlendirilecek.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Kabine'de emeklilerin bayram ikramiyesine zam beklentisi de masada olacak.

BAKÜ-ERİVAN BARIŞ SÜRECİ

Dış politika başlığında diğer bölgesel gelişmeler de kabine gündeminde yer alacak.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, NATO üyesi ülkelerle önümüzdeki dönemde savunma sanayii konusunda atılacak ortak adımlar ile Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilecek.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI

Fahiş fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirler masada olacak Toplantıda iç gündemde öne çıkacak başlıklardan biri ekonomideki gelişmeler olacak. Fiyat artışlarının önüne geçilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadeledeki son durum ve yaz döneminde yürütülecek operasyonlar da kabinenin gündemindeki bir diğer önemli başlık olacak. Başkan Erdoğan, toplantı sonrası yapacağı 'Millete Sesleniş' konuşması ile kabine gündemini kamuoyu ile paylaşacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA