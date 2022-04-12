Emekli bayram ikramiyelerine zam ne kadar olacak? Kabine Toplantısı bugün Başkan Erdoğan liderliğinde yapılacak! 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi...

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadeledeki son durum ve yaz döneminde yürütülecek operasyonlar da kabinenin gündemindeki bir diğer önemli başlık olacak. Başkan Erdoğan, toplantı sonrası yapacağı 'Millete Sesleniş' konuşması ile kabine gündemini kamuoyu ile paylaşacak.