Son dakika: Büyük Çamlıca Camisi’nde tarihi gün! Başkan Erdoğan İslam Medeniyetleri Müzesi’nin açılışını yapacak.

Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan, cemaate hitabında, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek ramazan-ı şeriflerini tebrik etti. Bugün ikinci cumayı birlikte icra ettiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Rabb'im inşallah daha nice cuma bayramlarında bizleri bir arada yaşamayı, bir arada cuma bayramlarımızı tesit etmeyi nasip etsin. Malum dünyadaki gelişmeler ortada. Bütün bu gelişmelerle birlikte, tabii bize düşen farklı bir durum söz konusu; o da bizim bir olmamız lazım, beraber olmamız lazım, kardeş olmamız lazım ve birbirimizi de sadece ve sadece Allah için sevmemiz lazım."

Başkan Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nin bugün farklı bir durum yaşadığına işaret ederek "İslam Medeniyeti Müzesi olarak camimizin külliyesi içinde senede bir veya iki kere elimizdeki çok önemli objeleri inşallah burada sergileyeceğiz. Burada Topkapı Müzesi olsun, değişik yerlerdeki bu eserler aynı zamanda Büyük Çamlıca Camimizin müze kısmında tüm Müslümanların hizmetinde olacaktır." diye konuştu.

Erdoğan, Allah'ın ramazan-ı şerifi nasip ettiği gibi Ramazan Bayramı'na kavuşmalarını da kendilerine lütfetmesini diledi.

39. TÜRKİYE VE KÜLTÜR FUARI TÖRENİ

Başkan Erdoğan, daha sonra Büyük Çamlıca Camisi avlusunda gerçekleştirilen 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sevgili İstanbullular, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Böyle bir müstesna bir ay içinde maşallah bu kitap fuarlarıyla birlikte bir de Büyük Çamlıca Camimizin altında inşallah müzemizi de açıyoruz ve bu müze de senede 1 bazen 2 kez elimizdeki tüm objeler sergilenecek. Milletimizin hizmetinde olacak. Salgın sebebiyle 2 yıldır arada verilen fuarlarımızın yeniden başlamış olmasından memnuniyet duyuyorum. Kuran-ı Kerim'i her şeyin üstünde tutan bir kültürel müktesebata sahibiz. Sergide pek çok sanat eseri sergileniyor.

Tarihimizde Gazali gibi, İbni Sina gibi isimler vardır. Ecdanın kalem, kılıçtan keskindir sözü okumaya ve yazmaya verdiği öneme işaret eder. Beka mücadelesi yürüttüğümüz asırlarda sadece topraklarımızı geride bırakmakta kalmadık, kültürel bir çoraklıkla da karşı karşıya kaldık. Asıl geri kalmışlığı zihinlerde yaşamıştık. İnsanların kılıklarına, kıyafetlerine, oturmalarına, kalkmalarına takılı kalanlar bizi biz yapan asır mirasına sırt dönmüştü. Bugün Türkiye kitap üretimi ve sektörün büyüklüğü bakımında uluslararası yayıncılık birliğinde ilk 10'da yer almıştır. Mesela 2000 yılında kitap sayısı 9 bini bile bulmazken bu rakam geçen sene 87 bini aşmıştır.

Bu artışın en çok da gençlerimiz arasında yaşanıyor olması geleceğimiz adına bize umut vermektedir. Rabbimden bizleri sağlıkla, huzurla bayrama eriştirmesini temenni ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla...