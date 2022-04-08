Son dakika: Büyük Çamlıca Camisi’nde heyecanlı bekleyiş! Başkan Erdoğan İslam Medeniyetleri Müzesi’nin açılışını yapacak

"MÜZE, BÜYÜK ÇAMLICA CAMİSİ'NİN MÜTEMMİM BİR CÜZÜ"

Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, İslam Medeniyetleri Müzesi'nin Türkiye için çok önemli bir müze olduğunu belirterek, Büyük Çamlıca Camisi'nin ülkede inşa edilmiş en büyük cami ve İstanbul'un çok mutena bir köşesinde ciddi bir oranda yerli ve yabancının gelip ibadet ve ziyaret ettiği bir alan olduğunu söyledi.

İslam Medeniyetleri Müzesi'nin de Büyük Çamlıca Camisi'nin "mütemmim bir cüzü" olduğunu dile getiren Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu müzenin mesleğimiz açısından şöyle bir önemi var. 10 bin metrekare, müze olarak inşa edilmiş bir bina. Milli Saraylar veya diğer kurumların bünyesindeki gibi tarihi bir mekanda müzecilik yapılmıyor. O nedenle sergileme açısından imkanlarımız daha geniş. Bizi de Milli Saraylar Başkanlığı olarak bu yönüyle çok cezbetti. Çünkü Milli Sarayların bugün elinde Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi başta olmak üzere ülkemizdeki Milli Saray hüviyetindeki yapılar, saray, köşk ve kasırlarımız, Osmanlı döneminden günümüze kadar yaşayan tarihi fabrikalarımız, koleksiyonlarımızı sergileyebildiğimiz konsept müzelerimiz var. Bunlardan en önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımızın açtığı Milli Saraylar Resim Müzesi ve Beykoz'daki Abraham Paşa Cam Müzesi.

Çamlıca Camisi içindeki İslam Medeniyetleri Müzesi de bunun 3. ayağı. Çünkü bilhassa Milli Sarayların Topkapı başta olmak üzere envanterinde yer alan ve depolarında ziyaretçiyle buluşma imkanı bulamayan eserler için burası çok ciddi bir sergileme mecrası. Bütün sistemleriyle teknolojik altyapısından vitrinlerine kadar bir müze olarak inşa edildiği için bize gerekli imkanları sağlıyor. Burada konservasyon atölyelerimiz ve obje depolarımız da mevcut. Bu yönüyle ülkemizde önemli bir ilki teşkil ettiğini söyleyebilirim."