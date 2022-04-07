Kılıçdaroğlu’nun bitmek bilmeyen 128 milyar dolar yalanı: Berat Albayrak’ın ’Burası Çok Önemli!’ kitabı yapılmak isteyen algıyı bozdu

Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu yalanı bir kez daha gündeme getirdi.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak 'Burası Çok Önemli!' kitabıyla görev yaptığı dönemlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yaşadıklarını kaleme aldı.