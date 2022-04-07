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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekizli mevkidaşı Cravinho ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.04.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekizli mevkidaşı Cravinho ile görüştü

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile görüştü.

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