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İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu: 66 DEAŞ'lı terörist yüz tanıma analiziyle yakalandı

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Giriş Tarihi: 06.04.2022 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022
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İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu: 66 DEAŞ’lı terörist yüz tanıma analiziyle yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, birden fazla küresel terör örgütüyle mücadele ettiklerini belirterek, "2021-2022 yıllarında 66 DEAŞ'lı terörist, bizim arkadaşlarımızın yüz tanıma sistemleri üzerinde yaptığı analiz çalışmaları sonucunda yakalanmıştır" dedi.

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