Malatya çevre yolu projesinin birinci etabı Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor

ŞEHİR GEÇİŞİ 35 DAKİKA KISALACAK

Çevre yolunun tamamının hizmete sunulmasıyla ağır tonajlı taşıt trafiği ve transit taşıt trafiği şehir dışına alınacak ve Malatya şehir merkezindeki trafik yoğunluğu rahatlatılacak, kesintisiz ve konforlu ulaşım sağlanacak.

Trafiğin pik saatlerinde geçiş süresi 60 dakikaya kadar çıkan şehir geçişi 25 dakikaya düşecek. Malatya çevre yoluyla zamandan 89 milyon lira, akaryakıttan 97 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 186 milyon lira tasarruf edilecek, karbon salınımı 19 bin 173 ton azaltılacak.