Malatya çevre yolu projesinin birinci etabı Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor
Doğu Anadolu Bölgesi'ni batıya bağlayan Malatya çevre yolunun birinci etabı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle katılacağı törenle bugün açılacak. Trafiğin pik saatlerinde geçiş süresi 60 dakikaya kadar çıkan şehir geçişi 25 dakikaya düşecek. Malatya çevre yoluyla zamandan 89 milyon lira, akaryakıttan 97 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 186 milyon lira tasarruf edilecek, karbon salınımı 19 bin 173 ton azaltılacak.
Doğu Anadolu Bölgesi'ni batıya bağlayan Malatya çevre yolunun birinci etabı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle katılacağı törenle bugün açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Malatya, Tarihi Kral ve İpek Yolu güzergahında, kara, hava ve demir yolu ulaşım ağlarını buluşturan konumuyla 16 ilin geçiş noktasında bulunuyor.
Köprülü kavşak ve sinyalizasyon sistemleriyle geçilen ve yoğun trafik yükü altında tıkanma noktasına gelen şehir geçişinin rahatlatılması amacıyla Malatya çevre yolu hayata geçirildi.
Yolun birinci etabının açılışına Başkan Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle katılacak.
PROJEDE 25 KÖPRÜ YER ALIYOR
Malatya çevre yolunun, ana aksı 44,8 kilometre, Akçadağ bağlantı yolu 8,7 kilometre olmak üzere toplam uzunluğu 53,5 kilometreye ulaşıyor. Projede 13 kavşak köprüsü, 5 alt geçit köprüsü, 3 demir yolu köprüsü ve 4 hidrolik köprü olmak üzere toplam 2 bin 166 metrelik 25 köprü bulunuyor.
Proje güzergahı Malatya-Gölbaşı ayrımı-Darende Kavşağı'ndan başlayıp doğu istikametine yöneliyor ve Elazığ-Malatya ayrımı-Pütürge Kavşağı'nda sona eriyor. Ayrıca Malatya-Darende ayrımı-Akçadağ Kavşağı'ndan başlayan bağlantı yolu 8,7'nci kilometrede ana yola katılıyor.
Açılışı yapılacak birinci kısım kapsamında, 17,4 kilometrelik Darende-Gölbaşı ayrımı-Sivas ayrımı kesimi ile 8,7 kilometrelik Akçadağ bağlantı yolu olmak üzere toplam 26,1 kilometrelik yol kesimi tamamlandı.
Bu kesimde toplam 1244 metrelik 10 köprü imalatı gerçekleştirildi. Böylece Sivas yolu ayrımı noktasına kadar trafik sirkülasyonu sağlanmış oldu. Kalan kesimde çalışmalar devam ediyor.
ŞEHİR GEÇİŞİ 35 DAKİKA KISALACAK
Çevre yolunun tamamının hizmete sunulmasıyla ağır tonajlı taşıt trafiği ve transit taşıt trafiği şehir dışına alınacak ve Malatya şehir merkezindeki trafik yoğunluğu rahatlatılacak, kesintisiz ve konforlu ulaşım sağlanacak.
Trafiğin pik saatlerinde geçiş süresi 60 dakikaya kadar çıkan şehir geçişi 25 dakikaya düşecek. Malatya çevre yoluyla zamandan 89 milyon lira, akaryakıttan 97 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 186 milyon lira tasarruf edilecek, karbon salınımı 19 bin 173 ton azaltılacak.
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