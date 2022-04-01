Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Rusya-Ukrayna müzakereleri açıklaması

Bakan Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ve Ramirez yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika turu gerçekleştirmeyi planladığını ve bu kapsamda Kolombiya'yı da ziyaret edeceğini belirterek, "Kolombiya bizim için çok büyük bir ortak. Kolombiya bölgede en büyük ikinci ticaret ortağımız. Ticaret hacmimizi 5 milyon dolara ulaştırma potansiyelimiz var. Kolombiya ve Türkiye en çok mülteciye ev sahipliği yapan iki ülke. Görüşmede, önümüzdeki dönemde mülteciler ile ilgili ne yapabiliriz, Birleşmiş Milletler'de (BM) ne yapabiliriz, özellikle külfet paylaşımıyla ilgili birlikte çalışmalar yapmamız gerekiyor, göçmenlerin gönüllü şekilde ülkelerine dönmeleri konusunda neler yapılabilir diye fikir alışverişinde bulunduk. Ayrıca çeşitli bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunduk. Ukrayna'daki durumu ele aldık. Ukrayna'daki savaş sadece bölgemizi değil Kolombiya'yı, dünyadaki enerji arzını da etkiledi" dedi.



'GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR'

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Mariupol'da tahliyeler için 'sessizlik rejimi' ilan edilmesiyle ilgili, "Mariupol'da sessizliği memnuniyet ile karşılıyoruz. Bu sessizlikten sonra vatandaşlarımızın çıkması daha da kolay oldu. Aslında bu süre marjında Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay örgütlerinin otobüsleri ile bazı vatandaşlarımız çıktı, hatta bu konvoylara kendi araçlarıyla katılan vatandaşlarımız da çıktı; başlangıçta 150 civarındaydı, bugün itibari ile 30 civarında vatandaşımız var. Bizim otobüslerimiz de şehrin dışında bekliyor, sahadaki güvenlik şartları bakımında bu otobüsler ile vatandaşlarımızı kurtaracağız. Ama çok sayıda sivil var, yaralılar var, bunların da buradan çıkarılması lazım, bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor. Ukrayna'da toplamda 87 vatandaşımız var, refakatçileri ile yaklaşık 190 civarında tahliye edeceğimiz kişi var" diye konuştu.