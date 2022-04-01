Son dakika: Başkan Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme! Bakan Çavuşoğlu duyurmuştu
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna müzakereleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini açıklamıştı. Saatlerin 16'yı göstermesiyle Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi başladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme başladı. İki liderin görüşmesinde Rusya-Ukrayna krizinde atılacak adımlar ve İstanbul'da gerçekleştirilen mutabakatın etkileri ele alınacak.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU DUYURMUŞTU
Bakan Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ve Ramirez yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika turu gerçekleştirmeyi planladığını ve bu kapsamda Kolombiya'yı da ziyaret edeceğini belirterek, "Kolombiya bizim için çok büyük bir ortak. Kolombiya bölgede en büyük ikinci ticaret ortağımız. Ticaret hacmimizi 5 milyon dolara ulaştırma potansiyelimiz var. Kolombiya ve Türkiye en çok mülteciye ev sahipliği yapan iki ülke. Görüşmede, önümüzdeki dönemde mülteciler ile ilgili ne yapabiliriz, Birleşmiş Milletler'de (BM) ne yapabiliriz, özellikle külfet paylaşımıyla ilgili birlikte çalışmalar yapmamız gerekiyor, göçmenlerin gönüllü şekilde ülkelerine dönmeleri konusunda neler yapılabilir diye fikir alışverişinde bulunduk. Ayrıca çeşitli bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunduk. Ukrayna'daki durumu ele aldık. Ukrayna'daki savaş sadece bölgemizi değil Kolombiya'yı, dünyadaki enerji arzını da etkiledi" dedi.
'GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR'
Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Mariupol'da tahliyeler için 'sessizlik rejimi' ilan edilmesiyle ilgili, "Mariupol'da sessizliği memnuniyet ile karşılıyoruz. Bu sessizlikten sonra vatandaşlarımızın çıkması daha da kolay oldu. Aslında bu süre marjında Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay örgütlerinin otobüsleri ile bazı vatandaşlarımız çıktı, hatta bu konvoylara kendi araçlarıyla katılan vatandaşlarımız da çıktı; başlangıçta 150 civarındaydı, bugün itibari ile 30 civarında vatandaşımız var. Bizim otobüslerimiz de şehrin dışında bekliyor, sahadaki güvenlik şartları bakımında bu otobüsler ile vatandaşlarımızı kurtaracağız. Ama çok sayıda sivil var, yaralılar var, bunların da buradan çıkarılması lazım, bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor. Ukrayna'da toplamda 87 vatandaşımız var, refakatçileri ile yaklaşık 190 civarında tahliye edeceğimiz kişi var" diye konuştu.
"CUMHURBAŞKANIMIZ PUTİN İLE GÖRÜŞECEK"
Çavuşoğlu, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin de, "İstanbul'da anlamlı bir ilerleme var, bunun devam etmesi gerekiyor, sonuçlanması gerekiyor. Temaslarımıza ara vermeden her düzeyde devam ediyoruz. Bir taraftan biz müzakere heyetleri ile görüşüyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımız liderler ile görüşüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Putin ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Barışa giden bir ateşkesin tesis edilmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.
BAKAN RAMİREZ: TÜRKİYE'Yİ TEBRİK ETMEK GEREKİYOR
Bakan Ramirez ise, aşı iş birliği için Türkiye'ye teşekkür ederek, "Henüz bitmemiş olan bir pandemiden kaynaklı belirsizlikler var. İklim değişikliği ve insanlığın karşı karşıya olduğu belirsizlikler söz konusu. Cezalandırmak, ayıplamak, kınamak yeterli değil; daha fazla can kaybının önlenmesi için bir çözüm bulunması gerekiyor. Türkiye'nin bu anlamdaki liderliğini tebrik etmek gerekiyor. Savaş bitsin diye bir aracılık rolünü üstlendiği için tebrik etmeli. BM konusunda pek çok konuda fikir birliğimiz var. Terörizme karşı radikal bir konumlanmaya sahip olmamız gerektiği gibi, uyuşturucu trafiğine bağlı olan gruplara karşı da böyle bir duruşumuz olmalı, bu Kolombiya'yı çok etkileyen bir konu. Karşılıklı iş birliği yapmamız gerekir. Sayın Çavuşoğlu'nun 27 Nisan'da Kolombiya'ya gerçekleştireceğiz ziyaret için çok heyecanlıyız" dedi.
KREMLİN SAAT VERMİŞTİ
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarının ardından bir mesaj da Kremlin'den geldi. Kremlin, Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in bugün telefonda görüşeceğini duyurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün saat 16.00'da bir telefon görüşmesi gerçekleştireceği belirtildi.
BAŞKAN ERDOĞAN ZELENSKİY İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da yaptıkları müzakere toplantısı ele alındı. Görüşmede Erdoğan, Putin-Zelenski zirvesi için ev sahipliği yapma önerisini yineledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin salı günü İstanbul'da yaptıkları müzakere toplantısı ele alındı.
Başkan Erdoğan, görüşmede, Ukrayna ve Rusya müzakere heyetlerinin İstanbul'da gerçekleştirdikleri toplantının, sonuçları itibarıyla savaşın sonlanması ve barışın tesis edilmesi için yürütülen sürece anlamlı bir ivme kazandırdığını ifade etti.
ZELENSKİ'DEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
İstanbul'daki müzakereler sonrası gerginliğin azaltılması yönünde birtakım işaretlerin verilmesini önemli bulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir araya getirme ve bu buluşmaya Türkiye olarak ev sahipliği yapma önerisini yineledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Ukrayna ve Rusya heyetlerinin görüşmesine İstanbul'da yaptığı ev sahipliğinden dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
ZELENSKİ'DEN PAYLAŞIM: BARIŞA GİDEN YOLDA GELECEKTEKİ ADIMLARI DEĞERLENDİRDİK
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüştü. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, "Ukrayna'nın sadık dostu Başkan Erdoğan ile görüştüm. İstanbul'da gerçekleşen müzakerenin üst düzey olduğunu belirttim. Barışa giden yolda gelecekteki adımları değerlendirdik. Türkiye'nin ülkemize yönelik güvenliğin teminatı konusunda hazır olmasından dolayı minnettarım" ifadelerini kullandı.
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