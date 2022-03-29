Son dakika: Dünyanın gözü İstanbul'da! Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri bugün Dolmabahçe'de bir araya gelecek
Son dakika haberi... Dünyanın gözü kulağı İstanbul'da yapılacak müzakere görüşmelerinde. Rus heyeti dün saat 16.00'da, Ukrayna heyeti ise 22.00'de İstanbul'a geldi. Ukrayna ve Rusya heyetleri bugün Dolmabahçe Sarayı’nda bir araya gelecek. Toplantıda Başkan Recep Tayyip Erdoğan da heyetlerle bir araya gelecek. Görüşmeler öncesi Başkan Erdoğan da heyetlere hitap edecek. Müzakereler yarın da devam edecek. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer anlattı.
Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından taraflar, müzakereler için bugün 10.00'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelecek.
HEYETLER DÜN AKŞAM GELDİ
Rus heyeti taşıyan özel uçak saat dün 16.00'da Atatürk Havalimanı'na indi. Rus heyet, ardından konaklayacağı otele geçti.
Ukrayna heyetini taşıyan özel uçak ise saat 22.00'de Atatürk Havalimanı'na indi.
Ukraynalı heyet, daha sonra, konaklayacağı otele geçti.
BAŞKAN ERDOĞAN DA HEYETLERLE BİR ARAYA GELECEK
Alınan bilgiye göre, basına kapalı olması öngörülen toplantının saat 10.00'da başlaması planlanıyor. Müzakereler iki gün sürecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı.
UKRAYNA: AZAMİ TALEBİMİZ KALICI ATEŞKES
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, yerel televizyonların ortak yayınında yaptığı konuşmada İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna müzakerelerini değerlendirdi.
Kuleba, "Devlet başkanımız heyetimize çok net talimatlar verdi. İnsanlar, toprak ve egemenlik üzerine pazarlık yapmayacağız. Pozisyonumuz beton gibi serttir ve uluslararası hukuktan, Ukrayna ordusundan, Rusya'ya uygulanan uluslararası yaptırımlardan, savunmamız için Ukrayna'ya aktarılan ve aktarılmakta olan silahlardan güç almaktadır." dedi.
Ukrayna'nın tarafının kilit talepleri konusunda da konuşan Kuleba, "Türkiye'deki müzakerelerde asgari talebimiz insani sorunların çözümü, azami talebimiz ise ateşkes ve bunun için sürdürülebilir anlaşmanın sağlanması olacaktır." bilgisini verdi.
Kuleba, Türkiye'deki müzakerelerde referandum konusunun konuşulmayacağını, bunun Ukrayna'nın iç meselesi olduğunu kaydetti.
MÜZAKERE BAŞLIKLARI
Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde ele alınması beklenen başlıklar ise şu şekilde;
1) TOPRAK
Müzakerelerdeki en zorlu başlık. Donbas yani ülkenin doğusunda Donetsk ve Luhansk'tan oluşan bölgedeki, Rusya destekli ayrılıkçılar iki yerde de bağımsız Cumhuriyet ilan etti, Rusya tanıdı. Moskova geçen hafta Donetsk'in yüzde 54'ünü, Luhansk'ın yüzde 93'ünü ele geçirdiğini ilan etti. Zelenski önceki gece Donbas'ta çözüm istediğini söyledi.
2) TARAFSIZLIK
Ukrayna'nın tarafsızlığı, Rusya'nın taleplerinin başında geliyor. Moskova, savaş öncesi Ukrayna'nın hiçbir zaman NATO'ya üye olmayacağına dair yazılı güvence istiyordu. Rusya, saldırının amaçlarından birini de Ukrayna'nın silahsızlandırılması olarak ilan etti. Ukraynalı yetkililer, son bir ayda ülkenin NATO'ya üye olmayacağını dile getirdi. Zelenski de önceki gece tarafsızlık konusunda müzakereye hazır olduğunu ilan etti.
3) RUSLARIN HAKLARI
Rusya'nın doğusunda Rusça konuşan bir nüfus bulunuyor. Ukrayna 2019'da çıkardığı yasayla Ukrayna dilini zorunlu hale getirmişti.Memur, asker, doktor ve öğretmen olmak için Ukraynaca konuşmak gerekiyor. Ancak, Rusça'nın statüsü Moskova'ın talepleri arasında bulunuyor. Zelenski bu başlığın müzakerelerde konuşulduğunu açıkladı.
4) "NAZİLERDEN ARINDIRMA"
Ruslar, "Azak Tugayı" gibi aşırı sağcı grupların Rusça konuşan halka "soykırım" yaptığını iddia ediyor. Ukrayna ise iddiaları kesin bir dille reddediyor. Bununla birlikte, "Nazilerden arındırma" Rusların ortaya attığı bir kavram ve "silahsızlanma" başlığıyla birlikte anılıyor.
Öte yandan, Ruslar başta Zelenski hükümetinin değişmesinden bahsediyordu. Şimdilerde Ukrayna'nın kendi ordusuna sahip olabileceğinden ancak Batılı ülkelerin silahlarına ve üslerine ev sahipliği yapmamasından söz ediliyor.
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