CHP’li İBB başkanı Ekrem İmamoğlu trafik sorununu böyle çözdü! Koltuğa oturdu, ilk iş tekneye demir attı







3 YILDIR KULLANIYOR

Çevre 1 teknesi, Haziran'da 4, Ağustos'ta 2, Eylül'de 6, Ekim'de 16, Kasım'da 12, Aralık'ta 14 olmak üzere 2019 yılı boyunca 54 sefer yaptı. Aynı tekne, 2020'de ise Şubat 6, Mart 4, Mayıs 2, Haziran 12, Temmuz 14, Ağustos 18, Eylül 12, Ekim 6, Kasım 2, Aralık 18 sefer olmak üzere 94 kere hareket etti. 2021'de de aynı tekneyi makam aracı olarak kullanan İmamoğlu; Ocak 8, Şubat 6, Mart 10, Nisan 8, Mayıs 6, Haziran 30, Temmuz 16, Ağustos 18, Eylül 2, Ekim 4 olmak üzere 108 sefer yaptı.