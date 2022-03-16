Ukrayna-Rusya savaşında diplomasi trafiği başladı! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Moskova'da
Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun önce Moskova'ya ardından da Ukrayna'ya gideceğini duyurmuştu. Bakan Çavuşoğlu, Moskova'ya giderek diplomasi trafiğine başladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlayan saldırılarının ardından bölgede barışın sağlanması için aktif bir diplomasi trafiği yürütüyor.
ZELENSKİY İLE 3, PUTİN İLE 1 KEZ GÖRÜŞTÜ
24 Şubat sabahı Ukrayna topraklarına Rus ordusunun başlattığı saldırının ardından ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bazı bakanlar ve kurmaylarıyla güvenlik zirvesine başkanlık eden Erdoğan, daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Erdoğan, Zelenskiy ile 26 Şubat ve 4 Mart'ta da telefon görüşmeleri yaparak ateşkes ilanı noktasında çaba gösterdiklerini dile getirdi.
Erdoğan, savaşın diğer tarafı olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de 6 Mart'ta telefonda görüştü. Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini vurgulayan Erdoğan, "Hep birlikte barışın yolunu açalım." çağrısında bulundu.
20'Yİ AŞKIN LİDER VE ULUSLARARASI KURULUŞ TEMSİLCİSİYLE GÖRÜŞTÜ
Erdoğan, Ukrayna-Rusya arasındaki ateşkesin sağlanması için 20'yi aşkın dünya lideri ve uluslararası kuruluş temsilcisiyle telefonda görüştü.
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile de telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU'NDA 11 LİDERLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞME
Türkiye, savaşın iki tarafının dışişleri bakanlarını da Antalya Diplomasi Forumu kapsamında 10 Mart'ta bir araya getirerek önemli bir diplomatik başarıya imza attı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın katıldığı toplantıda, savaşın sonlandırılması için atılabilecek adımlar ele alındı.
Başkan Erdoğan, Forum kapsamında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de aralarında bulunduğu 11 liderle görüştü.
BM GENEL SEKRETERİ'NDEN 'DİPLOMATİK ÇABA' TEŞEKKÜRÜ
Başkan Erdoğan, 13 Mart'ta telefon görüşmesi yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.
Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşında ateşkesin sağlanması ve barışın yeniden tesisi için yoğun çaba sarf ettiklerini, insani yardım ve tahliyeler konusunda da gayret gösterdiklerini belirtti.
BM Genel Sekreteri Guterres ise Başkan Erdoğan'a Ukrayna-Rusya arasında arabuluculuk girişimleri, barışa katkı çalışmaları ve diplomatik çabaları dolayısıyla teşekkür etti.
SON 8 GÜNDE TÜRKİYE'YE GELEN BEŞİNCİ LİDER DUDA
Başkan Erdoğan, geçen hafta İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i , 14 Mart pazartesi günü de Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'u Türkiye'de ağırlayarak liderlerle Ukrayna-Rusya savaşı konusunda görüş alışverişinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Ankara'da bir araya gelerek bölgede son durumu değerlendirecek.
ÇAVUŞOĞLU, RUSYA VE UKRAYNA'DA, AKAR BELÇİKA'DA GÖRÜŞMELER YAPACAK
Savaşın ilk günlerinden itibaren aktif bir şekilde barışı sağlamak için çaba gösteren Türkiye, mekik diplomasisini yoğunlaştırıyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bugün Rusya'da, yarın ise Ukrayna'da mevkidaşları ile son gelişmeleri görüşecek.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere düzenlenecek NATO ülkeleri savunma bakanları olağanüstü nitelikli toplantısına katılıyor. Akar, toplantı kapsamında bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de yapacak.
NATO LİDERLER ZİRVESİ TOPLANIYOR
NATO ülkelerinin liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere gelecek hafta Brüksel'de olağanüstü zirvede bir araya gelecek. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 24 Mart tarihinde Brüksel'deki NATO karargahında olağanüstü NATO Liderler Zirvesi düzenleneceğini açıkladı. Zirveye, Başkan Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.
Antalya'nın ardından, #Ukrayna krizine çözüm bulunması için diplomatik çabalarımızı sürdürmek üzere #Moskova'dayız.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 15, 2022
Following Antalya, we are in #Moscow to continue our diplomatic efforts to find a solution to the #Ukraine crisis. pic.twitter.com/Ky6JXkIVqt
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