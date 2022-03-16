Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden’dan flaş açıklamalar

"Putin'in ekonomisini yıkıyoruz. Ağır bir bedel ödemeli" diyen Biden, "Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık silah ve mühimmat göndereceğiz" mesajını verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavarları da içeren 800 milyon dolar değerinde yeni savunma yardımları yapacaklarını bildirdi.