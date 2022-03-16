Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş açıklamalar
Son dakika... ABD Başkanı Joe Biden, Rusya - Ukrayna savaşına dair açıklamalarda bulunuyor. "Putin'in ekonomisini yıkıyoruz. Ağır bir bedel ödemeli" diyen Biden, "Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık silah ve mühimmat göndereceğiz" mesajını verdi. Konuşması sonrası Biden Ukrayna'ya yardım paketini imzaladı.
"Putin'in ekonomisini yıkıyoruz. Ağır bir bedel ödemeli" diyen Biden, "Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık silah ve mühimmat göndereceğiz" mesajını verdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavarları da içeren 800 milyon dolar değerinde yeni savunma yardımları yapacaklarını bildirdi.
-Bu uzun bir savaş olabilir.
-Putin'in saldırısına karşı birleştik.
-800 milyon dolarlık yardım emri verdim.
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