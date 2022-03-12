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Son dakika: Başkan Erdoğan Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi Üyeleri Şefik Caferoviç ve Milorad Dodik’le görüştü

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Giriş Tarihi: 12.03.2022 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi Üyeleri Şefik Caferoviç ve Milorad Dodik’le görüştü

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi Üyeleri Şefik Caferoviç ve Milorad Dodik’le görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan daha sonra Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov ile de görüştü.

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