Dünyanın gözü Antalya'daki zirvede! Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ilk kez bir araya gelecek
Savaş başladıktan sonra Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları ilk kez bugün Antalya’da, Türkiye’nin çağrısı üzerine masaya oturacak. Saat 11'de başlayacak toplantı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla üçlü formatta gerçekleşecek. Rus ve Ukrayna heyetleri, toplantı dışında karşılaşmayacak, ayrı otellerde konaklayacak. Öte yandan İletişim Başkanlığı’nın elektronik ortamda açtığı akreditasyona rekor düzeyde başvuru oldu. Toplantı için 150’si yabancı 334 gazeteci akredite edildi.
Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, Türkiye kritik bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Diplomasi Forumu kapsamında Antalya'da bir araya gelecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla 3'lü fortmatta, barış görüşmesi gerçekleştirilecek.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba savaşın başladığı günden beri ilk defa temas kuracak.
Rus ve Ukrayna heyetleri toplantı dışında karşılaşmayacak ve ayrı otellerde konaklayacak.
LAVROV-KULEBA GÖRÜŞMESİNİN SAATİ BELLİ OLDU
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şunlar denildi:
"Ukrayna, Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakanlarının katılımıyla yapılacak üçlü görüşme saat 11:00'de öngörülüyor. Toplantıdan hemen sonra Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ayrı bir basın toplantısı verecek. Söz konusu basın toplantısı Regnum Carya otelinin Convention Center binasında yapılacak."
LAVROV ANTALYA'YA GELDİ
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin ara buluculuğu ile perşembe günü Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı için Antalya'ya geldi. Lavrov ve Rus heyetini taşıyan özel uçak, Antalya Havalimanı'na indi.
UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI KULEBA ANTALYA'DA
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye'nin ara buluculuğu ile Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı için Antalya'ya geldi. Kuleba ve Ukrayna heyetini taşıyan özel uçak, Antalya Havalimanı'na indi.
ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU CUMA GÜNÜ BAŞLAYACAK
Kritik zirveden bir gün sonra, Antalya Diplomasi forumu başlayacak.
Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek forumun açılış konuşmasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Foruma 3 bine yakın kişinin katılması bekleniyor. 19 devlet ve hükümet başkanı, 73 bakan ve 42 uluslararası teşkilat temsilcisi Antalya'da olacak. Türkiye'nin ilişkilerde normalleşmeye gittiği Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da katılımcılar arasında.
334 GAZETECİ İZLEYECEK
İletişim Başkanlığı'nın elektronik ortamda açtığı akreditasyona rekor düzeyde başvuru oldu. Toplantı için 150'si yabancı 334 gazeteci akredite edildi.
ZELENSKİ: UMARIM OLUMLU ADIM ATILIR
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Antalya toplantısına ilişkin açıklama yaparak, "Ukrayna olarak biz Rusya ile problemleri her zaman görüşmeler yoluyla çözmekten yana olduğumuzu dile getirdik. Defalarca (Rusya lideri) Putin ile göz göze görüşmeyi önerdim. Umarım Antalya görüşmeleri barışın sağlanması yönünde kayda değer adımın atılacağı yer olur" ifadelerini kullandı.
Ukrayna Lideri Zelenski'nin parlamentodaki Halkın Hizmetkârı Partisi ise Ukrayna'nın Rusya'nın talepleri doğrultusunda NATO'ya üye olmaktan vazgeçmesi durumunda kendisine güvenlik garantileri verecek yeni çatı bulmak zorunda olduğunu gündeme getirerek, "Ukrayna'yı Rusya'ya karşı koruyacak, bize güvenlik garantileri verecek üçüncü taraflara ihtiyacımız var. Bu garantörler Türkiye ve ABD olabilir" teklifini sundu.
MOSKOVA'DAN YUMUŞAMA MI?
Türkiye'nin arabuluculuk girişimiyle Antalya'da masaya oturacak iki ülkeden kritik görüşmeyle ilgili açıklamalar geldi. Kuleba,"Bizim görüşme masasına koyacağımız bir numaralı konu savaşın durdurulması. Rus tarafından talebimiz hemen ateşkes ilanı ve Rus kuvvetlerinin koşulsuz şartsız Ukrayna'dan çıkması. Rus tarafından Lavrov'un ne söyleyeceğini dikkatle dinleyeceğiz. Ancak oraya teslim olmak için gitmediğimizi bilmeliler. Bizimle ultimatomlar diliyle konuşmaya başlarsa biz de cevabını veririz" dedi.
YÖNETİMİ DEVİRME NİYETİMİZ YOK
Ukrayna konusundaki açıklamalarında yumuşama tonları hissedilen Rus Sözcü Mariya Zaharova da "Rusya'nın askeri harekâtı planlandığı şekilde devam ediyor. Ukrayna yönetimini devirmek, Ukrayna devletini ortadan kaldırmak veya bu ülkeyi ilhak etmek gibi bir niyetimiz yok. Rusya'nın temel amacı Ukrayna'nın geleceğini kendisinin belirlemesidir" dedi.
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