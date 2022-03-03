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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüşecek! Saati belli oldu

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Giriş Tarihi: 03.03.2022 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüşecek! Saati belli oldu

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Külliye'deki kabul saat 14'te gerçekleşecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Bahçeli ile görüşmesi, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

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