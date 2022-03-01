01 Mart 2022, Salı
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Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmaları açıkladı! İşte o firmalar ve ürünleri...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2022 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022
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Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmaları açıkladı! İşte o firmalar ve ürünleri...

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıkladı.

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