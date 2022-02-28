SON DAKİKA! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Gündem Rusya - Ukrayna savaşı

MONTRÖ SÖZLEŞMESİ MASADA

Ukrayna Ankara'dan, Montrö Sözleşmesi uyarınca boğazların Rus Savaş gemilerine kapatılmasını talep ediyor. O talebin de toplantıda masaya yatırılması bekleniyor. Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik yürütülen çalışmalar da görüşülecek.