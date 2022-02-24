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Son dakika: Ukrayna Ankara Büyükelçiliği: Türkiye'yi bizi desteklemeye çağırıyoruz

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Giriş Tarihi: 24.02.2022 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022
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Son dakika: Ukrayna Ankara Büyükelçiliği: Türkiye’yi bizi desteklemeye çağırıyoruz

Son dakika haberine göre Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi desteklemeye çağırıyoruz" denildi. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna kentlerini bombalamasının ardından bir açıklama yayınlandı. Zelenskiy dünyaya, "Saldırmayacağız, kendimizi savunacağız" mesajını iletti.

Rusya'nın sabah saatlerinde Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlatmasının üzerine Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama yapıldı.

Elçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Rusya Federasyonu Ukrayna'ya karşı bir savaş başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri bombalanıyor. Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi desteklemeye çağırıyoruz" ifadeleri kaydedildi.

DONBAS'A ÖZEL ASKERİ OPERASYON BAŞLADI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Putin, sabahın erken saatlerinde televizyon kanalından ulusa seslendi.

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde yönetimlerin Rusya'dan askeri yardım talebinde bulunduklarını hatırlatan Putin, "Buna bağlı olarak özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim. Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna topraklarını işgal etme planları olmadığını vurgulayan Putin, kimseye zorla bir şey dayatmayacaklarını ifade etti.

ZELENSKİY: SALDIRMAYACAĞIZ, KENDİMİZİ SAVUNACAĞIZ
Rusya'nın saldırısı sonrasında açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız." ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Ukraynalıları 'panik yapmamaya' çağırdı, zafer sözü verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülke çapında sıkıyönetim ilan ettiğini de duyurdu.

Zelenskiy, ülkeye yönelik füze saldırıları olduğu yönündeki haberleri doğruladı. Zelenskiy, ülkesinin altyapılarına ve sınır muhafızlarına füze saldırıları düzenlediğini söyledi.

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI: BARIŞÇIL KENTLERE SALDIRI SÜRÜYOR
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Perşembe günü ülkenin dört bir yanındaki şehirlerde patlamalar duyulduğunu vurgulayarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "tam ölçekli bir işgal" başlatmakla suçladı.

Kuleba, "Putin, Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı bir işgal başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri saldırı altında" dedi ve ekledi: "Bu bir saldırganlık savaşı. Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir ve durdurmalı. Şimdi harekete geçme zamanı."

"SAVAŞI DURDURUN"
Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler büyükelçisi, Rusya başkanlığındaki Güvenlik Konseyi'ne ülkesine karşı "savaşı durdurmak için mümkün olan her şeyi yapması" çağrısında bulundu.

Kyslytsya, şu anda konseyin dönem başkanlığını yürüten Rusya'nın BM büyükelçisi Vassily Nebenzia'yı "Putin'i aramaya, (Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov'u (saldırganlığı) durdurmaya çağırmaya" çağırdı.


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