Son dakika: Rusya Ukrayna’ya harekat başlattı! Başkan Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor

Türkiye ne yapabilir? Sorunun çözümünde Türkiye'nin tek başına odak noktası olması mümkün değil. Birçok odak noktası olacaktır ancak Türkiye bunlardan en önemlilerinden biri olacaktır. Çünkü Türkiye her iki ülkeyle de çok yakın ilişkilere sahip. Türkiye bölgesel bir aktördür. Türkiye barışı arzulamaktadır. Ben bugünkü Güvenlik Zirvesi'nin ardından Başkan Erdoğan'ın bir telefon diplomasisi başlatabileceğini öngörüyorum. Bunların muhatapları Ukrayna ve Rusya liderleri olacaktır. Putin'in Türkiye'ye yapması öngörülen bir ziyaret vardı ama bunun bu aşamada gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Bu aşamada Türkiye bir itidal çağrısında bulunacaktır. Arkasından da taraflarla görüşerek ne yapılabilir öncelikle onun çerçevesini oluşturmaya çalışacaktır. Türkiye'nin tek başına bu krizi çözmesi mümkün değil. Ancak bir çözüm olacaksa Türkiye'nin en önemli aktörlerden biri olacağını öngörmekte en doğaldır.



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