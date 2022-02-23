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Son dakika: Kremlin açıkladı: Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin bugün telefonda görüşecek

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Giriş Tarihi: 23.02.2022 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022
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Son dakika: Kremlin açıkladı: Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin bugün telefonda görüşecek

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerilim sonrası liderler arasında telefon trafiği yaşanıyor. Kremlin, bugün de Rusya Devlet Başkanı Putin ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın telefonda görüşeceğini duyurdu.

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