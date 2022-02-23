Senegal’de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren’e veda! Başkan Erdoğan da cenaze törenine katılıyor





Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Bal ise mesai arkadaşı şehit Eren ile birçok anıyı paylaştıklarını belirterek, "En zor zamanlarda yan yana, omuz omuza görev yaptık. Barış Pınarı, Afrin, İdlib olayları çıktığında her gün makama gelerek çatışma bölgesine gitmek istediklerini ve şehit olmak istediklerini söylediler. Yaptıkları, ettikleri ezeli ve ebedi kayda geçmiştir. Yer ehli de gök ehli de buna şahittir. Şehitlerin ölmediğini hem biliyor hem inanıyoruz" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN