Halil Falyalı cinayetinde flaş gelişme! Söylemez Kardeşler İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi
KKTC'deki Halil Falyalı cinayetinin soruşturması devam ediyor. Söylemez Kardeşler olarak bilinen Mustafa Söylemez, ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ve 6 şüpheli Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Falyalı cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Söylemez, ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ile 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.
8 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
KKTC'de Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın hayatını kaybettiği cinayette yeni detaylar ortaya çıktı.
4 ARAÇLA 2 AYRI NOKTADA PUSU
Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta düzenlenen silahlı saldırının ardından emniyet birimlerinin yaptıkları çalışmalar, saldırının nasıl gerçekleştirildiğini ortaya koydu.
Saldırganların Halil Falyalı'ya 4 araçla 2 ayrı noktada pusu kurduğu ve Falyalı'nın saldırı öncesi adresten çıkışının bir kişi tarafından pusuyu atanlara haber verildiği tespit edildi.
Falyalı'nın kullandığı yolda güvenlik kameralarının olmadığı bir noktada bekleyen 3 kişi tarafından araca önce tabancayla 4 el ateş edildiği, sonrasında ise aracın kalaşnikof tüfeklerle tarandığı belirlendi.
Olay sonrasında harekete geçen ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, saldırganlardan Ö.T'nin bir otelin önüne araçla geldiğini ve araçtan indikten sonra eldivenlerini çıkararak çöpe attığını tespit etti. Eldivenlere el koyan polis, yaptığı incelemede barut izine ulaştı.
KKTC'YE BÖYLE GİRMİŞLER!
Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesi ile ilgili olarak tutuklanan Yusuf G. ve Ömer T'nin ardından KKTC'ye yasadışı yollardan tekne ile giriş yapan ve yapılan operasyonla tutuklanan zanlılar Veysel S. ve Musa Ç. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
SALDIRIDA KULLANILAN ARAÇLARIN SAHTE KİMLİKLE KİRALANDIĞI FOTOĞRAFTAN BELİRLENDİ
Öte yandan, KKTC polisinin saldırıda kullanılan otomobillerin kiralandığı şirketten aldığı, kiralayan kişiye ait kimlik görselini Türkiye ile paylaştığı, Türk polisinin ise kimlik bilgileri ile fotoğrafın uyuşmadığını ve fotoğrafın V.S'ye ait olduğunu KKTC'ye bildirdiği öğrenildi.
KKTC polisi, elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlediği operasyonlarda, gözcü M.Ç. ile saldırganlardan V.S. ve Ö.T'yi gözaltına almıştı.
Ayrıca, Mustafa Söylemez'in saldırı sonrası kullandığı iddia edilen ve İstanbul'a döndüğü sırada Ercan Havalimanı otoparkında bıraktığı otomobilde yapılan incelemelerde ise el freni üstünde bir eldiven daha bulundu. Bu eldivende yapılan incelemede de benzer şekilde barut izi çıktı. Söz konusu eldiven DNA eşleştirmesi için Türkiye'ye gönderildi.
Şüphelilerin saldırı öncesi KKTC'ye tanımlı iki telefon hattı aldıkları, bu hatlar üzerinden görüştükleri ve hatları olay sonrası attıkları ancak hatlardan birine ait kartın Ö.T'nin üzerinde bulunduğu öğrenildi.
İSTANBUL'DA 2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayeti sonuşturmasında İstanbul'da Celal B. ve Metin S. isimli kişiler gözaltına alındı.
Daha önce Mustafa Söylemez ile kardeşi Faysal Söylemez'in aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişilerin emniyet müdürlüğündeki sorguları sürüyor.
NE OLMUŞTU?
KKTC'de Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı, müdahalelere karşın kurtarılamamıştı.
Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.
Cinayetle ilgili 14 Şubat'ta yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısında dere yatağı içerisinde atılı vaziyette, 2 kalaşnikof marka otomatik silah, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Yapılan balistik incelemelerde, söz konusu silahların olayda kullanılan silahlar olduğu saptanmıştı.
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