Yaşam Ayavefe kimdir? Halil Falyalı cinayeti ile ilgili ne dedi? Yaşam Ayavefe neden gündemde?

Kamuoyuna açıklamalarda bulunan Ayavefe yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Evimde otururken bu alakasız ve çirkin iddiaları okudum. Bir gazetecinin cinayetle ilgili benim adımı geçirmesi tamamen hedef şaşırtmadır. Yanlış bir algı yönetimidir. Konuyla ilgili şüphelilerin yakalanmış, ifadeleri alınmış ve adli süreç devam ederken böyle bir iddianın ortaya çıkması manidardır. Üstelik hakkımda söylenenlerde büyük bilgi eksikliği var. Kamuoyunu yanıltmak için yapıldığı çok açık. Benim İranlı olduğum söyleniyor ancak ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, Mersinliyim. Hayatımda İran ile hiçbir alakam olmadı, ailemde İranlı biriyle bağı olan tek bir insan bile yok. Kırmızı bülten iddiaları da yalan ve iftira. Bunu teyit edecek merciler olduğu halde, araştırmadan, sorgusuz sualsiz Interpol tarafından arandığımı söylemek de tam bir akıl tutulmasıdır. Bunu iddia edenlerin de yayınlayanların da Interpol'den bilgi almasını, bunu yapacak yetkinlikleri yoksa da Interpol'ün sitesine girerek arananlar listesine bakmasını tavsiye edebilirim."

Ayavefe'nin avukatları konuyla alakalı iddialarda bulunan, hedef gösteren ve bunun yayılmasını sağlayan herkesle ilgili hukuki süreci başlattığını açıkladı.