Yaşam Ayavefe kimdir? Halil Falyalı cinayeti ile ilgili ne dedi? Yaşam Ayavefe neden gündemde?
Yaşam Ayavefe kimdir? KKTC'de Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın hayatını kaybettiği cinayette adı geçen Yaşam Ayavefe'nin azmettirici olduğu iddia edişmişti. Söz konusu iddiaların ardından Yaşam Ayavefe'den açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından Yaşam Ayavefe'nin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Yaşam Ayavefe kimdir? Halil Falyalı cinayeti ile ilgili ne dedi? Yaşam Ayavefe neden gündemde?
Yaşam Ayavefe kimdir? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaşın yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin önemli gelişmeler yaşanırken, Yaşam Ayavefe'nin cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edildi. Peki, Yaşam Ayavefe kimdir? Halil Falyalı cinayeti ile ilgili ne dedi? Yaşam Ayavefe neden gündemde? İşte haberin detayları...
YAŞAM AYAVEFE HALİL FALYALI CİNAYETİ İLE İLGİLİ NE DEDİ?
Yaşam Ayavefe'nin adı, Halil Faryalı cinayetiyle gündeme geldi. Halil Faryalı ve şoförünün yaşamını yitirdiği cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen Yaşam Ayavefe'den konu hakkında açıklama geldi.
Kamuoyuna açıklamalarda bulunan Ayavefe yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Evimde otururken bu alakasız ve çirkin iddiaları okudum. Bir gazetecinin cinayetle ilgili benim adımı geçirmesi tamamen hedef şaşırtmadır. Yanlış bir algı yönetimidir. Konuyla ilgili şüphelilerin yakalanmış, ifadeleri alınmış ve adli süreç devam ederken böyle bir iddianın ortaya çıkması manidardır. Üstelik hakkımda söylenenlerde büyük bilgi eksikliği var. Kamuoyunu yanıltmak için yapıldığı çok açık. Benim İranlı olduğum söyleniyor ancak ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, Mersinliyim. Hayatımda İran ile hiçbir alakam olmadı, ailemde İranlı biriyle bağı olan tek bir insan bile yok. Kırmızı bülten iddiaları da yalan ve iftira. Bunu teyit edecek merciler olduğu halde, araştırmadan, sorgusuz sualsiz Interpol tarafından arandığımı söylemek de tam bir akıl tutulmasıdır. Bunu iddia edenlerin de yayınlayanların da Interpol'den bilgi almasını, bunu yapacak yetkinlikleri yoksa da Interpol'ün sitesine girerek arananlar listesine bakmasını tavsiye edebilirim."
Ayavefe'nin avukatları konuyla alakalı iddialarda bulunan, hedef gösteren ve bunun yayılmasını sağlayan herkesle ilgili hukuki süreci başlattığını açıkladı.
HALİL FALYALI CİNAYETİNDE YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
KKTC'de Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın hayatını kaybettiği cinayette yeni detaylar ortaya çıktı.
4 ARAÇLA 2 AYRI NOKTADA PUSU
Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta düzenlenen silahlı saldırının ardından emniyet birimlerinin yaptıkları çalışmalar, saldırının nasıl gerçekleştirildiğini ortaya koydu. Saldırganların Halil Falyalı'ya 4 araçla 2 ayrı noktada pusu kurduğu ve Falyalı'nın saldırı öncesi adresten çıkışının bir kişi tarafından pusuyu atanlara haber verildiği tespit edildi. Falyalı'nın kullandığı yolda güvenlik kameralarının olmadığı bir noktada bekleyen 3 kişi tarafından araca önce tabancayla 4 el ateş edildiği, sonrasında ise aracın kalaşnikof tüfeklerle tarandığı belirlendi. Olay sonrasında harekete geçen ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, saldırganlardan Ö.T'nin bir otelin önüne araçla geldiğini ve araçtan indikten sonra eldivenlerini çıkararak çöpe attığını tespit etti. Eldivenlere el koyan polis, yaptığı incelemede barut izine ulaştı.
KKTC'YE BÖYLE GİRMİŞLER!
Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesi ile ilgili olarak tutuklanan Yusuf G. ve Ömer T'nin ardından KKTC'ye yasadışı yollardan tekne ile giriş yapan ve yapılan operasyonla tutuklanan zanlılar Veysel S. ve Musa Ç. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
SALDIRIDA KULLANILAN ARAÇLARIN SAHTE KİMLİKLE KİRALANDIĞI FOTOĞRAFTAN BELİRLENDİ
Öte yandan, KKTC polisinin saldırıda kullanılan otomobillerin kiralandığı şirketten aldığı, kiralayan kişiye ait kimlik görselini Türkiye ile paylaştığı, Türk polisinin ise kimlik bilgileri ile fotoğrafın uyuşmadığını ve fotoğrafın V.S'ye ait olduğunu KKTC'ye bildirdiği öğrenildi. KKTC polisi, elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlediği operasyonlarda, gözcü M.Ç. ile saldırganlardan V.S. ve Ö.T'yi gözaltına almıştı.
Ayrıca, Mustafa Söylemez'in saldırı sonrası kullandığı iddia edilen ve İstanbul'a döndüğü sırada Ercan Havalimanı otoparkında bıraktığı otomobilde yapılan incelemelerde ise el freni üstünde bir eldiven daha bulundu. Bu eldivende yapılan incelemede de benzer şekilde barut izi çıktı. Söz konusu eldiven DNA eşleştirmesi için Türkiye'ye gönderildi. Şüphelilerin saldırı öncesi KKTC'ye tanımlı iki telefon hattı aldıkları, bu hatlar üzerinden görüştükleri ve hatları olay sonrası attıkları ancak hatlardan birine ait kartın Ö.T'nin üzerinde bulunduğu öğrenildi.
İSTANBUL'DA 2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayeti sonuşturmasında İstanbul'da Celal B. ve Metin S. isimli kişiler gözaltına alındı. Daha önce Mustafa Söylemez ile kardeşi Faysal Söylemez'in aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişilerin emniyet müdürlüğündeki sorguları sürüyor.
NE OLMUŞTU?
KKTC'de Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı, müdahalelere karşın kurtarılamamıştı.
Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.
Cinayetle ilgili 14 Şubat'ta yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısında dere yatağı içerisinde atılı vaziyette, 2 kalaşnikof marka otomatik silah, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Yapılan balistik incelemelerde, söz konusu silahların olayda kullanılan silahlar olduğu saptanmıştı.
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