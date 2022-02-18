Meteoroloji'den "kar geri dönüyor" uyarısı! İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji mühendisi A Haber'de açıkladı
Kar ve sağanak yağışlar yurt genelinde etkisini gösterdi. İstanbul güne sağanak yağmur ile başlarken, birçok ile kar altında kaldı. Meteoroloji mühendisi Esra Bayhan A Haber canlı yayınında "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusunu cevapladı. İşte Meteoroloji'nin raporu ve kar yağacak iller.
Yurt genelinde beklenen soğuk havalar sabah saatlerinde etkisini gösterdi. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış ve kar yağışı görüldü. Cumartesi ve Pazar günleri ise güneşin yeniden yüzünü göstermesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde önce yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.
RAPORU A HABER'DE ANLATTI
Meteoroloji mühendisi Esra Bayhan A Haber canlı yayınında Meteoroloji'nin raporunu değerlendirdi. Bayhan yaptığı açıklamada, "Cuma günü itibariyle Türkiye'de yeni bir yağış sistemi etkisini gösterecek. Yurdun batısının tamamı o yağışlı havanın etkisi altında. Gece saatlerine kadar İstanbul'da da yine aralıklı yağışlar devam ediyor olacak." dedi.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji mühendisi Esra Bayhan canlı yayında açıklamalarına şu ifadelerine devam etti;
"İstanbul için kar beklentimiz yok. Artık Şubat sonuna kadar bu sene itibariyle artık İstanbul için kar beklemediğimizi söyleyebilirim. Ancak İç Anadolu'da Bolu'nun yüksek kesimlerinde Adapazarı'nın yüksek kesimlerinde ve Hakkari'de etkili bir şekilde yağmaya devam edecek. Kuvvetli yağışlarımız Karadeniz'in kıyı kesimlerinin tamamında etkili olacak."
İSTANBUL'U KARA BULUTLAR KAPLADI
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren devam eden yağmur öğleden sonra yer yer etkisini yitirdi. Havadan çekilen görüntülerde şehrin Avrupa yakasında yağış devam ederken Anadolu yakasında ise yağışın bölge bölge devam ettiği görüldü. Şehri etkisi altına alan kara bulutlar kartpostallık manzaralar ortaya çıkarttı.
PEŞ PEŞE GELİYOR
Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Mersin çevreleri ile Doğu Karadeniz'in batı, Doğu Anadolu'nun güneydoğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yağış bekleniyor. Yağışların akşam saatlerine kadar genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerde karla karışık yağmur ve zamanla kar şeklinde görülmesi bekleniyor. İstanbul'da da kuvvetli sağanak yağış aralıklarla etkili oluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Mersin çevreleri ile Doğu Karadeniz'in batı, Doğu Anadolu'nun güneydoğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği; yağışların akşam saatlerine kadar genellikle yağmur ve Sağanak, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerde karla karışık yağmur ve zamanla Kar şeklinde görüleceği; Batı Karadeniz Bölümü ile Ordu il geneli ve Antalya'nın doğu, Tokat'ın batı, Amasya'nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Batı Karadeniz'de (Düzce, Bartın, Zonguldak, Karabük, Bolu, Kastamonu'nun kuzeyi) bu sabah saatlerinde yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur(21-50 kg/m2), iç ve yüksek kesimlerde ise kuvvetli kar (10-25cm) yağışına dönüşeceği ve sebep olabileceği kıyı kesimlerde sel, su baskını, iç kesimlerde tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayı ile beraber ulaşımda aksamalar, dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA BÖLGE
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE BÖLGE
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, za
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGE
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinin akşam saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve zamanla kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu çevrelerinde görülecek yağışların akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGE
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü bulunan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
KAYSERİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGE
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ile Bolu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışların kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimleri akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGE
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Artvin ve Bayburt dışında kalan yerlerin yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Amasya'nın doğu, Tokat'ın kuzey ve batı çevreleri ile Ordu'da gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu. Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışların kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGE
Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Bitlis ile Van'ın güney çevrelerinin kar yağışlı, Şırnak'ın yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
HAKKARİ °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 3°C
Çok bulutlu, güney çevreleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGE
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MARDİN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri aralıklı sağanak yağışlı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2022 Atatürk Üniversitesi AÖF ders seçimi son gün ne zaman?
- Okullar ne zaman tatil olacak? 2022 ikinci ara tatil ne zaman? MEB'den Nisan ara tatili açıklaması
- Anadolu Efes Darüşşafaka maçı ne zaman? Anadolu Efes Darüşşafaka maçı hangi kanalda?
- Maskeler ne zaman kalkacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika "maske zorunluluğu" açıklaması
- Cemre düştü mü? 1. cemre ne zaman düşer? 2022 Cemreler havaya, suya, toprağa hangi gün düşecek?
- Jandarma bekçi alımı ne zaman? 2022 Polis Akademisi jandarma bekçi alımı şartları nelerdir?
- TOKİ Eskişehir Sivrihisar kura sonuçları isim listesi! 18 Şubat TOKİ Eskişehir kura sonuçları nasıl öğrenilir?
- Yaşam Ayavefe kimdir? Halil Falyalı cinayeti ile ilgili ne dedi? Yaşam Ayavefe neden gündemde?
- Bu sene oruç ne zaman? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan-ı Şerif hangi ay idrak edilecek?
- Slavia Prag Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi Slavia Prag FB maçı hangi tarihte?
- PTT personel alımı yeniden gündemde! 2022'de PTT personel alımı yapılacak mı? Başvuru ilanı yayımlandı mı?
- Gelinim Mutfakta 18 Şubat kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu bu hafta kim gitti?