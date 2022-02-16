Son dakika: Kabine bugün Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte Ankara'nın gündemi
Son dakika haberi... Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanıyor. Toplantıda ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler ele alınacak. Türkiye'nin gündemindeki elektrik faturalarında düşüş olacak mı? Detayları A Haber Muhabiri Arzu Fidanverdi aktardı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından toplanacak. Beştepe'deki toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlik edecek.
Kabine Toplantısı'nda ekonomideki gelişmeler ele alınacak. Temel gıdada KDV indiriminin de yer aldığı yeni teşvik ve tedbir paketinin piyasalara nasıl yansıdığı değerlendirilecek.
Özellikle fahiş fiyat uygulaması ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ ELE ALINACAK
Bir diğer gündem başlığı, Ukrayna ile Rusya arasında giderek artan gerilim olacak. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için hem Başkan Erdoğan'ın hem de kurmaylarının yürüttüğü temaslar görüşülecek.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar ele alınacak.
Toplantıda, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler ve İsrail Cumhurbaşkanı'nın gelecek ay gerçekleştireceği Türkiye ziyareti de değerlendirilecek.
DIŞ POLİTİKA ADIMLARI GÖRÜŞÜLECEK
Ermenistan ile özel temsilciler düzeyinde yürütülen görüşmelerde gelinen son durum gözden geçirilecek.
Yunanistan'ın Ege'de gayri askeri statüdeki adalara yönelik ihlalleri ve buna karşı yürütülecek politika gözden geçirilecek.
Kabine Toplantısı'nda yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları ve koronavirüs salgınına yönelik adımlar değerlendirilecek.
Başkan Erdoğan, toplantının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.
BAKANLIK FATURALAR KONUSUNDA DÜZENLEME HAZIRLIĞINDA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuya ilişkin cemevleri, sivil toplum kuruluşları, küçük ölçekli işletmeler ve esnaftan talepler geldiğini açıklamıştı.
Talepleri değerlendirdiklerini belirten Dönmez, farklı tarife grupları oluşturulması konusunda bakanlığın çalıştığını belirtmişti.
FARKLI ALTERNATİFLER MASADA
Kabine toplantısında, bu çalışmanın ele alınması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre, bakanlık bir çok farklı alternatifi değerlendiriyor.
Cemevleri ve vakıfların elektrik faturalarını düşürecek seçenekler üzerinde de çalışılıyor. Ticarethaneler için de ciro ya da elektrik tüketimine göre özel tarife üzerinde duruluyor.
KONUTTA İNDİRİM OLACAK MI?
Kademeli tarifeye geçilmesi de çalışılan formüller arasında. Konutlarda tarife limiti 150 kilovatsaatten 210 kilovatsaate çıkarılmıştı.
Bu tarifede yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı ise toplantıda belli olacak.
Başkan Erdoğan, toplantının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.
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