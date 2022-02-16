Son dakika: Kabine bugün Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte Ankara’nın gündemi

FARKLI ALTERNATİFLER MASADA

Kabine toplantısında, bu çalışmanın ele alınması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre, bakanlık bir çok farklı alternatifi değerlendiriyor.



Cemevleri ve vakıfların elektrik faturalarını düşürecek seçenekler üzerinde de çalışılıyor. Ticarethaneler için de ciro ya da elektrik tüketimine göre özel tarife üzerinde duruluyor.