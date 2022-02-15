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Murat Ağırel ile Barış Pehlivan cezaevine giriyor! Adliyeye gelerek teslim oldular

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Giriş Tarihi: 15.02.2022 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022
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Murat Ağırel ile Barış Pehlivan cezaevine giriyor! Adliyeye gelerek teslim oldular

Libya'da görev yaptığı sırada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin hapis cezasına çarptırılan ve cezaları onanan Murat Ağırel ile Barış Pehlivan, cezaevine girmek için teslim olmak üzere adliyeye geldi.

Murat Ağırel ile Barış Pehlivan, Libya'da görev yaptığı sırada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgilerin ifşa ettikleri için hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cezaları onanan Murat Ağırel ile Barış Pehlivan, cezaevine girmek için teslim olmak üzere adliyeye geldi.

3 İSİM İÇİN TAHLİYE KARARI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin 8 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklar Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Yeni Yaşam gazetesi çalışanları Aydın Keser ile Ferhat Çelik'in adli kontrolle tahliyesine karar verildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık avukatlarının taleplerinin alınması ve duruşmaya bir süre ara verilmesinden sonra ara kararını açıkladı.

Tutuklu sanıklar Barış Terkoğlu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik'in, üzerlerine atılı suç vasfına göre delillerin toplanmış olması, tutuklulukta geçirmiş oldukları süre ve kişilik halleri nazara alındığında kovuşturmada adli kontrolün de yeterli olabileceği gerekçesiyle tahliyelerine hükmetti.

Bu sanıklar hakkında "yurt dışına çıkış yasağı"ndan oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasını da hükme bağlayan heyet, tahliye edilen Aydın Keser ve Ferhat Çelik hakkında ayrıca, "ikametlerinin bulunduğu il sınırını terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

BARIŞ PEHLİVAN, MURAT AĞIREL VE HÜLYA KILINÇ İSE...

Diğer tutuklu sanıklar Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç'ın ise, atılı suçun vasıf, mahiyeti ve somut delillerin mevcudiyetine göre tutukluluk hallerinin devamını kararlaştıran heyet, firari sanık Erk Acarer hakkında yakalama kararının devamına ve derhal beraat kararı verilmesi talebinin reddine hükmetti.

Dosyanın, sanık avukatlarının yargılamanın genişletilmesi taleplerinin olmaması halinde mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar veren heyet, duruşmayı 9 Eylül'e ertelenmişti.

TESLİM OLDULAR

Murat Ağırel ile Barış Pehlivan, Libya'da görev yaptığı sırada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgilerin ifşa ettikleri için hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cezaları onanan Murat Ağırel ile Barış Pehlivan, cezaevine girmek için teslim olmak üzere adliyeye geldi.

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