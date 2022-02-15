MİT şehidinin kimliğini ifşa eden Murat Ağırel Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç için hesap vakti! Silivri Kapalı Cezaevi’ne götürüldüler

"AVUKATLARIMIZ KESİNLEŞMENİN SAVCILIĞA GÖNDERİLDİĞİNİ BİLDİRDİ"

Sanıkların cezaları İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından 28 Ocak 2021'de onandı. Cezaların kesinleşmesinin ardından gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel sabah saatlerinde teslim olmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Teslim olmadan önce açıklama yapan Murat Ağırel, "Dün avukatlarımız ağır ceza mahkemesinin cezayı kesinleştirdiğini ve İnfaz Savcılığı'na gönderildiğini bildirdi. İnfaz Savcılığı prosedür gereği bizim hakkımızda yakalama kararı çıkarıp, bizim hakkımızda müddetname hazırladıktan sonra cezaevine teslimimiz yapılması gerekiyor. Biz de savcılarımıza yardımcı olmak için 'Bize yakalama kararı çıkarmanıza gerek yok biz gelip teslim oluyoruz' dedik" şeklinde konuştu.

Ağırel'in yanında olan CHP'li Ali Mahir Başarır da "Benim gerçekten bugün canım acıyor. Ben üzülüyorum. Çünkü ikisi de onuruyla, cesaretle yazan insanlar. İki arkadaşım bugün cezaevine girecek. Biz bunu kabul edemiyoruz" dedi.