Ankara’da metrosunda faciadan dönüldü! Büyük skandal

Kısa devre ani frene neden olur. Ani ver can kaybı ve yaralanmalara yol açar. Tünel içinde panik ve izdiham oluşur. Melekelerini yitirmiş biri telsizi kullanarak mandaI kilitleyebilirdi. Bu da hayatı önem taşıyan metro komuta merkezi ile irtibatı keserdi. Hatta metronun tüm haberleşmesini kesebilir. Tabii ki bunun sonuçları çok vahim olur."

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