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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Sağlık çalışanlarına şiddet konusunda yeni adımlar atacağız

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Giriş Tarihi: 10.02.2022 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Sağlık çalışanlarına şiddet konusunda yeni adımlar atacağız

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, son dönemde artan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusuyla ilgili, "Bu konuda yeni adımlar atacağız. Detayları yakında kamuoyuna açıklayacağız" dedi.

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