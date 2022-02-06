Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından sosyal medyada hakaret içerikli paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yüzücü Derya Büyükuncu’nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın tepki göstermiş, eski milli yüzücüye sporculuğu döneminde Erdoğan'ın büyük destek verdiğini belirtmişti. Hakkında soruşturma başlatılan Büyükuncu'nun yurt dışında olduğu tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eşi Emine Erdoğan ve kendisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Erdoğan "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" şeklinde paylaşım yaptı.
HAİN PAYLAŞIM
Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından sosyal medyada bazı hesaplar üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapıldı. Yüzücü Derya Büyükuncu Twitter hesabında, "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım" yazdı.
Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Büyükuncu'nun paylaşıma sert tepki gösterdi. Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada eski milli yüzücüye sporculuğu döneminde Erdoğan'ın büyük destek verdiğini hatırlattı.
YAKALAMA KARARI
Cumhurbaşkanını hedef alanlara sosyal medyada tepki gösterilirken, Cumhuriyet savcılıkları da hakaret içeren paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.
Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Cumhuriyet başsavcılıkları hakaret içerikli paylaşımların suç olduğunu ve soruşturma başlatıldığını duyurdu. Provokatif ve hakaret içerikli paylaşımlar yapan kişiler hakkında işlem yapıldığı belirtildi.
Yüzücü Derya Büyükuncu'nun ise yurt dışında olduğu tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Büyükuncu, Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesine göre "Cumhurbaşkanına hakaret" ile suçlanıyor.
EMNİYET'TEN AÇIKLAMA GELDİ
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimleri, sanal devriye ile sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlığına yönelik provokatif paylaşımları incelemeye aldı. Bu kapsamda, Erdoğan çiftine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 36 hesaptan 31'inin yöneticisi tespit edildi, 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 5'ini gözaltına alan polis, 'Derya Büyükuncu' isimli hesabın sahibinin yurt dışında olduğunu, Samsun'daki hesabın sahibinin yasal olmayan yollardan yurt dışına çıktığını tespit etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Meteoroloji son dakika: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 2022 Şubat'ta İstanbul'a kar geri gelecek mi?
- Rayan öldü mü? Fas'lı Rayan kurtarıldı mı? 32 metre derinliğindeki kuyuya düşen Rayan'ın son sağlık durumu nedir?
- Derya Büyükuncu Twitter'da neden gündemde? Derya Büyükuncu kimdir, nerede yaşıyor? Survivor'da yarıştı mı?
- Mazot ve gübre desteği ödeme takvimi açıklandı mı? 2022 Ziraat Bankası mazot gübre desteği ne zaman yatacak?
- Bankalardan kredi müjdesi! 2 yıl geri ödemesiz 10 yıla kadar vade imkanı! Faiz destekli kredi şartları...
- 6 Şubat KYK burs ve kredi yattı mı? 2022 Şubat ayı KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? KYK ödeme takvimi!
- Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 24. hafta Alanyaspor GS maçı ilk 11'ler belli oldu mu?
- Doğalgaz desteği başvurusu nereye ve nasıl yapılır? 2022 doğalgaz desteği (parası) başvuru ekranı!
- İlk cemre ne zaman düşecek? İlk cemre nereye düşecek? Cemre düşme tarihleri!
- BİLSEM sınavı 2022 ne zaman yapılacak? MEB BİLSEM sınav tarihleri belli oldu mu?
- 2022 THY kabin memuru alımı başvuru şartları nelerdir? THY kabin memuru alımı ne zaman başlıyor?
- Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? 2022 uzman öğretmen sınavı ne zaman, kimler girebilir?