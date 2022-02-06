Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı

YAKALAMA KARARI

Cumhurbaşkanını hedef alanlara sosyal medyada tepki gösterilirken, Cumhuriyet savcılıkları da hakaret içeren paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.

Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Cumhuriyet başsavcılıkları hakaret içerikli paylaşımların suç olduğunu ve soruşturma başlatıldığını duyurdu. Provokatif ve hakaret içerikli paylaşımlar yapan kişiler hakkında işlem yapıldığı belirtildi.