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Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı

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Giriş Tarihi: 06.02.2022 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022
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Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından sosyal medyada hakaret içerikli paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yüzücü Derya Büyükuncu’nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın tepki göstermiş, eski milli yüzücüye sporculuğu döneminde Erdoğan'ın büyük destek verdiğini belirtmişti. Hakkında soruşturma başlatılan Büyükuncu'nun yurt dışında olduğu tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eşi Emine Erdoğan ve kendisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Erdoğan "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" şeklinde paylaşım yaptı.

HAİN PAYLAŞIM

Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından sosyal medyada bazı hesaplar üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapıldı. Yüzücü Derya Büyükuncu Twitter hesabında, "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım" yazdı.
Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Büyükuncu'nun paylaşıma sert tepki gösterdi. Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada eski milli yüzücüye sporculuğu döneminde Erdoğan'ın büyük destek verdiğini hatırlattı.

YAKALAMA KARARI

Cumhurbaşkanını hedef alanlara sosyal medyada tepki gösterilirken, Cumhuriyet savcılıkları da hakaret içeren paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.
Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Cumhuriyet başsavcılıkları hakaret içerikli paylaşımların suç olduğunu ve soruşturma başlatıldığını duyurdu. Provokatif ve hakaret içerikli paylaşımlar yapan kişiler hakkında işlem yapıldığı belirtildi.


Yüzücü Derya Büyükuncu'nun ise yurt dışında olduğu tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Büyükuncu, Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesine göre "Cumhurbaşkanına hakaret" ile suçlanıyor.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimleri, sanal devriye ile sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlığına yönelik provokatif paylaşımları incelemeye aldı. Bu kapsamda, Erdoğan çiftine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 36 hesaptan 31'inin yöneticisi tespit edildi, 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 5'ini gözaltına alan polis, 'Derya Büyükuncu' isimli hesabın sahibinin yurt dışında olduğunu, Samsun'daki hesabın sahibinin yasal olmayan yollardan yurt dışına çıktığını tespit etti.

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