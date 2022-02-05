Son dakika: Zonguldak-Kilimli yolu hizmete giriyor: Açılışı Başkan Erdoğan yapacak! 40 dakikalık seyahat süresi 5 dakikaya iniyor

FİLYOS LİMANI'NA YÜKSEK STANDARTLI ERİŞİM İMKANI SAĞLANACAK.

Zonguldak-Kilimli kesimi ile zamandan 135 milyon lira, akaryakıttan 20,2 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 155,2 milyon lira tasarruf elde edilecek, karbon salımı 4 bin 225 ton azaltılacak.



Projenin tamamının hizmete sunulmasıyla Filyos Limanı'na yüksek standartlı erişim imkanı tesis edilecek.

Batı Karadeniz Sahil Yolu projesinin önemli bir bölümünü oluşturan güzergah ile Sinop, Bartın ve Zonguldak illerinin Düzce, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'a ulaşım kolaylaşacak.





A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN