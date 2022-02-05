Son dakika: Zonguldak-Kilimli yolu hizmete giriyor: Açılışı Başkan Erdoğan yapacak! 40 dakikalık seyahat süresi 5 dakikaya iniyor
Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce yapımı tamamlanan "Zonguldak-Kilimli Yolu Projesi"nin açılış töreni bugün yapılacak. Hava muhalefeti nedeniyle ertelenen "Zonguldak-Kilimli Yolu Projesi"nin açılış törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katılacak. Projeyle Zonguldak ve Kilimli ilçesini bölünmüş yol standardında birbirine bağlayan güzergahta 4,5 kilometre kısalma sağlandı, 40 dakikada geçilen güzergah 35 dakika kısaltılarak seyahat süresi 5 dakikaya indi. Öte yandan Filyos Limanı’na yüksek standartlı erişim imkanı sağlanacak.
Hava muhalefeti nedeniyle ertelenen "Zonguldak-Kilimli Yolu Projesi"nin açılışını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak.
BATI KARADENİZ'İN İHRACAT KAPISI
Türkiye'nin önemli sanayi tesislerinin yer aldığı Zonguldak, kara, deniz, demir yolu ulaşım modlarını buluşturan konumuyla Batı Karadeniz'in ihracat kapısı konumunda bulunuyor.
Bölgede doğu-batı yönünde ulaşım sağlayan Zonguldak-Amasra-Kurucaşile-Cide yolu aynı zamanda uluslararası ulaşım akslarındaki Karadeniz Sahil Yolu'nun da bir bölümünü oluşturuyor. Yolun Zonguldak ile Kilimli, Hisarönü, Saltukova ilçe ve beldelerinin bağlandığı sahil şeridinde yoğun nüfuslu yerleşimler, sanayi tesisleri, Filyos serbest bölgesi yer alırken güzergahtaki trafiğin düzenlenmesi önem arz ediyor.
BUGÜN HİZMETE GİRİYOR
11. Kalkınma Planı kapsamında Filyos Limanı'na da ulaşım sağlayacak şekilde projelendirilen 34 kilometre uzunluğundaki Zonguldak-Kilimli yolunun 6,5 kilometrelik kesimi, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamlanarak hizmete sunuluyor. Açılışı yapılan kesimde tamamı çift tüplü inşa edilen 1546 metre Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-1 Tüneli, 337 metre Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-2 Tüneli, 237 metre Uzunkum Tüneli ve 382 metre Aslankayası Tüneli olmak üzere toplam 2502 metre tünel imalatı ile toplam uzunlukları 457 metre olan Karaelmas-1 ve Uzunkum köprülü kavşakları bulunuyor.
40 DAKİKALIK SEYAHAT SÜRESİ 5 DAKİKAYA İNİYOR
Proje ile yerleşim alanlarından geçen transit trafiğin şehir dışına alınarak bölgedeki ulaşımın düzenlenmesi amaçlandı.
Ağır sanayisi olan Zonguldak ile Kilimli'yi birbirine bağlayan yolun fiziki ve geometrik standartları yükseltilerek trafik hacmi rahatlatılırken, yolda inşa edilen tüneller ve bağlantı yollarıyla hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım tesis edildi.
Projenin tamamlanmasıyla Zonguldak ile Kilimli ilçesini bölünmüş yol standardında birbirine bağlayan güzergahta 4,5 kilometre kısalma sağlandı, 40 dakikada geçilen güzergah 35 dakika kısaltılarak seyahat süresi 5 dakikaya indirildi.
FİLYOS LİMANI'NA YÜKSEK STANDARTLI ERİŞİM İMKANI SAĞLANACAK.
Zonguldak-Kilimli kesimi ile zamandan 135 milyon lira, akaryakıttan 20,2 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 155,2 milyon lira tasarruf elde edilecek, karbon salımı 4 bin 225 ton azaltılacak.
Projenin tamamının hizmete sunulmasıyla Filyos Limanı'na yüksek standartlı erişim imkanı tesis edilecek.
Batı Karadeniz Sahil Yolu projesinin önemli bir bölümünü oluşturan güzergah ile Sinop, Bartın ve Zonguldak illerinin Düzce, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'a ulaşım kolaylaşacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimlere çıkacak?
- Erkan Şamcı kimdir, kaç yaşındaydı? Erkan Şancı ölüm sebebi nedir?
- Isparta elektrik ne zaman gelecek? Isparta elektrik kesintisi bitti mi?
- 5 Şubat evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası yatmaya başladı mı?
- İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yeniden mi yağacak? Meteoroloji son dakika uyardı...
- Ocak ayı öğretmenlerin ek ders ücreti yattı mı? Ek ders ücreti 2022 ne zaman ödenecek? Ödeme takvimi...
- LOL Arcane 2. sezon ne zaman yayınlanacak? LOL Arcane 2. sezon olacak mı, tarihi belli mi?
- PTT 15 bin personel alımı başvuruları başladı mı? PTT gişe, büro memuru ve dağıtıcı alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte?
- 28. dönem POMEM sınavı ne zaman, hangi tarihte? POMEM sınav giriş yerleri açıklandı mı?
- Nakil işlemleri ne zaman açılacak? Ortaöğretim ve lise nakil işlemleri başladı mı? MEB son dakika...
- Mazot ve gübre desteği yattı mı? 4 Şubat mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Ödeme sayfası...
- MEB SON DUYURULAR: 15 tatil uzatılıyor mu? Okullar 7 Şubat Pazartesi günü açılacak mı?