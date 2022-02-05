Ankara Kızılcahamam’da MHP kampı başladı! Bahçeli’den Ülkücü Şehitler Anıtı’na ziyaret

Anıtta Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua eden Bahçeli, sonrasında şehit isimlerinin yazılı olduğu alanlara karanfil bıraktı. 'Gökbörü Otağı'nı da ziyaret eden Bahçeli, bir süre partililerle sohbet etti. Ardından Şehit Fatih Duru Parkı Şehit Anıt Ağacı'na bir ziyaret gerçekleştiren Bahçeli, sonrasında toplantının yapılacağı otele hareket etti.