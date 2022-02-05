Ankara Kızılcahamam'da MHP kampı başladı! Bahçeli'den Ülkücü Şehitler Anıtı'na ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam kampı çerçevesinde Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ve Şehit Fatih Duru Parkı Şehit Anıt Ağacı'nı ziyaret etti.
MHP'nin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen kampı başladı. Milletvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek toplantı için Kızılcahamam ilçesine gelen Bahçeli, toplantı öncesi Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.
Anıtta Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua eden Bahçeli, sonrasında şehit isimlerinin yazılı olduğu alanlara karanfil bıraktı. 'Gökbörü Otağı'nı da ziyaret eden Bahçeli, bir süre partililerle sohbet etti. Ardından Şehit Fatih Duru Parkı Şehit Anıt Ağacı'na bir ziyaret gerçekleştiren Bahçeli, sonrasında toplantının yapılacağı otele hareket etti.
Gerçekleşecek toplantıda partinin genel merkez ve teşkilat çalışmaları, 2022'de partinin yapacağı faaliyetlerin ele alınması, ülke gündemindeki konuların değerlendirilmesi bekleniyor.
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