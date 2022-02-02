Eski CHP’li Yılmaz Ateş’ten Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki: Bu yöntem mafya yöntemidir! Ortada parti falan kalmamıştır

Genel Başkan keşke söylemine uygun bir yaşam tarzını ortaya koysa yani öyle çok lüks bir otelde yoksulluk söyleminde bulunması ya da durum o kadar derin ki... Bir Genel Başkan Genel Başkana yakışan açıklamalar yapsa, bir yolsuzluk iddiası söyleniyor sayın Kılıçdaroğlu çıkıyor o iddia ile ilgili ilgili konuşuyor. Nereden aldın bu belgeyi? Bir milletvekili getirdi cevap hakkını da o kullansın diyor. Kılıçdaroğlu'nun hem kendisi partisinde bir liderlik sorunu var hem de Millet İttifakı içinde bir liderlik sorunu var o sebeple önüne gelen her belgenin üzerine atlayıp kendisi açıklıyor. Bir medet umup güç almak istiyor.

"KILIÇDAROĞLU'NUN YÖNTEMİ MAFYA YÖNTEMİDİR"

Son olarak 'troller' dedi. Bu bir siyasi parti Genel Başkanının yöntemi değildi. Bu yöntem mafya yöntemidir. "Şu saatte bekleyin ben açıklama yapacağım" millet toplanıyordu ilginç açıklamaları yapıyordu.

Videoyu ben de izledim trolleri açıklayacağım dedi sonra şu kişi şu kadar mesaj atmış dedi. Ben bekledim ki "Şu kişiye AK Parti şu kadar maaş bağlamıştır." diyecek. Olsa da bunu Genel Başkan açıklamamalı bunu bir milletvekili çıkar açıklar. Genel Başkanını işi trollerle meydan muhaberesi değildir."