Son dakika: Lübnan Başbakanı Necip Mikati Ankara'da! Başkan Erdoğan Külliye'de resmi törenle karşıladı
Son dakika haberine göre Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Başkan Erdoğan’ın daveti üzerine bugün Türkiye’ye geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi resmi törenle karşıladı. Baş başa ve heyetler arası yapılacak görüşmelerde, başta enerji olmak üzere turizm, sağlık, tarım ve eğitim gibi konular ele alınacak.
Lübnan'da 13 ay süren siyasi krizin ardından 10 Eylül 2021'de göreve gelen Başbakan Mikati, bugün Türkiye'ye geldi. Bu ziyaret Mikati'nin göreve geldikten sonraki ilk ziyareti oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi resmi törenle karşıladı. Başkan Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile ortak basın toplantısının ardından onuruna resmi akşam yemeği verecek.
MASADA HANGİ KONULAR VAR?
Başkan Erdoğan ile Mikati arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak, iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Ayrıca iki lider, bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili de görüş alışverişinde bulunacak.
ENERJİ SEKTÖRÜNDE İŞ BİRLİĞİ
Ziyaret kapsamında ayrıca, güneş ve rüzgar enerjisi ile doğal gazla elektrik üretimi gibi enerji sektöründe iş birliğin ele alınması bekleniyor. Yine turizm, enerji, sağlık, tarım ve eğitim gibi konular da masada olacak.
LÜBNAN BAŞBAKANI MİKATİ ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ
Resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Mikati, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.
Daha sonra Misak-ı Milli kulesine geçen Mikati, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Mikati deftere şunları yazdı:
"Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesinin önünde saygıyla dururken, seçkin bir lider ve devlet adamını selamlamaktan onur duyuyorum. Halkını seven, ona sevgi ve saygı gösteren, politikası, ileri görüşlülüğü ve mücadelesi ile çağdaş, ileri bir devlet olarak kurulan çağdaş Türk devletinin simgesi haline gelen seçkin lider ve bilge devlet adamı."
Ondan sonra gelen Cumhuriyet'in Cumhurbaşkanları büyük mirasını devraldı. Onu korudular ve Türkiye'nin konumuna ve gelecek nesillerin hedeflerine ulaşmalarına yakışır şekilde yönettiler ve ülkeler arasında önemli bir yer almasını sağlayarak, ekonomisini güçlendirdiler. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti tarihine ileri görüşüyle imzasını attı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Atası ve sembolü oldu, döneminin mevkidaşlarına ve kendisinden sonra gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlarına ilham olmuştur. Onun anısına binlerce selam olsun ve kendisinden sonra gelen liderleri ve başkanları Allah esirgesin."
İLK TÜRKİYE ZİYARETİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17 Kasım 2021'de Beyrut'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Mikati'yi iki ülke arasındaki iş birliğini görüşmek üzere Türkiye'ye davet etmişti.
Lübnan Başbakanı Mikati, göreve geldiği 10 Eylül 2021'den bu yana ilk kez Türkiye'yi ziyaret etti.
YENİ HÜKÜMET 13 AYDA KURULDU
Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırırken, yeni bir hükümet krizini de doğurdu. Başbakan Hassan Diyab hükümetinin patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle yeni hükümet kurulamadı. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yeni hükümeti kurma görevini eski Başbakan Mikati'ye verdi. Mikati başbakanlığında hükümet, 10 Eylül'de kuruldu.
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