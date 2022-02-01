Son dakika: Lübnan Başbakanı Necip Mikati Ankara’da! Başkan Erdoğan Külliye’de resmi törenle karşıladı

Mikati deftere şunları yazdı:

"Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesinin önünde saygıyla dururken, seçkin bir lider ve devlet adamını selamlamaktan onur duyuyorum. Halkını seven, ona sevgi ve saygı gösteren, politikası, ileri görüşlülüğü ve mücadelesi ile çağdaş, ileri bir devlet olarak kurulan çağdaş Türk devletinin simgesi haline gelen seçkin lider ve bilge devlet adamı."

Ondan sonra gelen Cumhuriyet'in Cumhurbaşkanları büyük mirasını devraldı. Onu korudular ve Türkiye'nin konumuna ve gelecek nesillerin hedeflerine ulaşmalarına yakışır şekilde yönettiler ve ülkeler arasında önemli bir yer almasını sağlayarak, ekonomisini güçlendirdiler. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti tarihine ileri görüşüyle imzasını attı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Atası ve sembolü oldu, döneminin mevkidaşlarına ve kendisinden sonra gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlarına ilham olmuştur. Onun anısına binlerce selam olsun ve kendisinden sonra gelen liderleri ve başkanları Allah esirgesin."

İLK TÜRKİYE ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17 Kasım 2021'de Beyrut'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Mikati'yi iki ülke arasındaki iş birliğini görüşmek üzere Türkiye'ye davet etmişti.

Lübnan Başbakanı Mikati, göreve geldiği 10 Eylül 2021'den bu yana ilk kez Türkiye'yi ziyaret etti.







YENİ HÜKÜMET 13 AYDA KURULDU

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırırken, yeni bir hükümet krizini de doğurdu. Başbakan Hassan Diyab hükümetinin patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle yeni hükümet kurulamadı. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yeni hükümeti kurma görevini eski Başbakan Mikati'ye verdi. Mikati başbakanlığında hükümet, 10 Eylül'de kuruldu.







