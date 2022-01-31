Son dakika: 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün yapılacak! Başkan Erdoğan da törene katılacak

HEYECANLI BEKLEYİŞ SONA ERİYOR

Binlerce öğretmen adayı için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Devlet okullarında görev yapacak 15 bin öğretmenin ataması bugün gerçekleştirilecek.

En fazla atama 2 bin 175 kişiyle sınıf öğretmenliği alanında olacak. 1755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği, 1302 kontenjan da okul öncesi öğretmenliğine ayrıldı.

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan belirlendi.