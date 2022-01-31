Son dakika: 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün yapılacak! Başkan Erdoğan da törene katılacak
Son dakika haberine göre devlet okullarında görev yapmayı bekleyen binlerce öğretmen adayı için takvimde sona gelindi. 15 bin sözleşmeli öğretmenin ataması bugün yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşek olan 15 atama törenine katılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama törenine katılacak.
HEYECANLI BEKLEYİŞ SONA ERİYOR
Binlerce öğretmen adayı için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Devlet okullarında görev yapacak 15 bin öğretmenin ataması bugün gerçekleştirilecek.
En fazla atama 2 bin 175 kişiyle sınıf öğretmenliği alanında olacak. 1755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği, 1302 kontenjan da okul öncesi öğretmenliğine ayrıldı.
Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan belirlendi.
BAŞVURUDA BULUNAN ADAYLAR KPSS PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE SIRALANDI
Adaylardan 2020 ve 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanları ile başvurular alındı. Başvuruda bulunan adaylar KPSS puan üstünlüğüne göre sıralandı.
Öğretmen atama sözlü sınavları 12 ile 27 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayıldı.
Atama tercihleri de 21-26 Ocak tarihlerinde alındı.
15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Tercihte bulunan adaylar, öğretmen ataması sonuçlarına https://pbs.meb.gov.tr/sonuc veya https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-atama-sonucu-sorgulama adresinden e-Devlet şifresi kullanarak erişilebilecekler.
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