Son dakika: Kabine Toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Masada hangi konular var?
Son dakika haberi... Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugün Beştepe'de toplandı.Kritik toplantının ana gündem maddeleri ise Ukrayna-Rusya gerilimi, ekonomi, koronavirüs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.30'da başladı.
MASADA HANGİ KONULAR VAR?
Toplantının gündeminde Rusya-Ukrayna gerilimindeki son durum, Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapılacak görüşmenin hazırlıkları ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilecek.
ERDOĞAN, UKRAYNA'YA GİDİYOR
Başkan Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Rusya-Ukrayna gerilimindeki son durum ele alınacak.
3 Şubat'ta Ukrayna'ya yapılacak ziyaret değerlendirilecek. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için yürütülen diplomatik çalışmaların yanısıra ikili ilişkiler masaya yatırılacak.
Gerilimin diğer tarafı Rusya ile yürütülen görüşmeler de gündemde olacak. Başkan Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar görüşülecek.
DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER
Ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler... Bölgede doğal gaz konusunda oluşabilecek yeni ittifaklar değerlendirilecek. Bu bağlamda İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti de ele alınacak.
EKONOMİDE SON DURUM
Ekonomideki son durum da toplantının gündeminde. Alınan tedbirlerin piyasaya yansımasına dair son durum görüşülecek.
KORONAVİRÜSLE MÜCADELE
Koronavirüs salgınında artan vaka sayıları da kabine toplantısında ele alınacak bir diğer başlık olacak. Vaka artışını önlemek için atılacak adımlar ve aşılamadaki son durum değerlendirilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğretmenlik Meslek Kanunu tasarısı içeriği nedir? MEB 2022 başöğretmen ve uzman öğretmenlik ne zaman çıkacak?
- Regaip Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2022 Regaip Kandili bu hafta mı?
- Öğretmen atama sonuçları isim listesi açıklandı mı? MEB 2022 15 bin öğretmen atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- Cheslie Kryst kimdir? ABD'li eski güzellik kraliçesi Cheslie Kryst neden öldü?
- Üç Aylar ne zaman başlıyor? 2022 dini günler takvimi Üç Aylar ne zaman başlayacak?
- EKPSS tercih sonuçları ne oldu? 2022 EKPSS atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Engelli memur kura tarihi açıklandı mı?
- Fatih Sipahi kimdir, kaç yaşında? Ece Erken'in iddiaları sonrası Fatih Sipahi'den açıklama geldi!
- Bursa elektrik kesintisi son dakika! 31 Ocak UEDAŞ Bursa Osmangazi, Nilüfer elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- 31 Ocak mazot ve gübre desteği yattı mı? Ziraat Bankası 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek?
- ATA AÖF sınav yerleri belli oldu mu? 2022 ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı?
- Nescafe çekiliş sonuçları için geri sayım! 2022 4. dönem Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
- TÜİK 2022 Ocak ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? Ocak enflasyon verisi açıklandı mı?