Son dakika: Kabine Toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Masada hangi konular var?

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Koronavirüs salgınında artan vaka sayıları da kabine toplantısında ele alınacak bir diğer başlık olacak. Vaka artışını önlemek için atılacak adımlar ve aşılamadaki son durum değerlendirilecek.

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