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Kabine Toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masada hangi konular var?

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Giriş Tarihi: 30.01.2022 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022
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Kabine Toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masada hangi konular var?

Son dakika haberi... Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yarın Beştepe'de toplanacak. Kritik toplantının ana gündem maddeleri ise Ukrayna-Rusya gerilimi, ekonomi, koronavirüs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olacak.

Cumhurbaşkanlığı kabinesi yoğun bir dış politika gündemi ile Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde Rusya-Ukrayna gerilimindeki son durum, Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapılacak görüşmenin hazırlıkları ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilecek.

ERDOĞAN, UKRAYNA'YA GİDİYOR
Başkan Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Rusya-Ukrayna gerilimindeki son durum ele alınacak.

3 Şubat'ta Ukrayna'ya yapılacak ziyaret değerlendirilecek. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için yürütülen diplomatik çalışmaların yanısıra ikili ilişkiler masaya yatırılacak.

Gerilimin diğer tarafı Rusya ile yürütülen görüşmeler de gündemde olacak. Başkan Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar görüşülecek.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER
Ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler... Bölgede doğal gaz konusunda oluşabilecek yeni ittifaklar değerlendirilecek. Bu bağlamda İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti de ele alınacak.

EKONOMİDE SON DURUM
Ekonomideki son durum da toplantının gündeminde. Alınan tedbirlerin piyasaya yansımasına dair son durum görüşülecek.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE
Koronavirüs salgınında artan vaka sayıları da kabine toplantısında ele alınacak bir diğer başlık olacak. Vaka artışını önlemek için atılacak adımlar ve aşılamadaki son durum değerlendirilecek.

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