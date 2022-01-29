Son dakika: Başkan Erdoğan Giresun'da: Selzedeler yeni yuvalarına kavuşuyor! Çok sayıda hizmet devreye girecek
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ağustos 2020 tarihinde Giresun’da meydana gelen sel afeti sonrası Giresun’a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaklaşık 1.5 yıl sonra Giresun’a geldi. 29 Ocak Cumartesi Başkan Erdoğan’ın Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan toplu açılış töreninde başta Dereli ilçesinde inşa edilen TOKİ konut ve iş yerleri olmak üzere 350 yataklı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çotanak Spor Kompleksi ve diğer kamu yatırımlarının resmi açılış kurdelesini kesecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ocak Cumartesi günü Giresun'a geldi. Erdoğan'ın Giresun programı belli oldu. Ordu Giresun Havalimanı'nda karşılanan Başkan Erdoğan daha sonra karayoluyla Giresun'a geçecek.
Giresun Valisi Enver Ünlü, Erdoğan'ın programıyla ilgili şu açıklamayı yaptı;
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ocak Cumartesi günü ilimize teşrif edecek. Başkan Erdoğan, Giresun'da 22 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen sel afetinde ev ve işyerlerini kaybeden hak sahibi vatandaşlar için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Dereli ve Doğankent ilçesinde yapılan toplu konut, işyerleri ve altyapı yatırımları ile Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi gibi yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenini gerçekleştirecek.
Hak sahiplerinin belli olduğu ev ve iş yerlerinin Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesiyle teslim edileceğini belirten Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, "Yaşanan sel afetinin ardından Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yoğun bir çalışma yürütüldü. Gelinen noktada şehir merkezinde 72 konut ve 82 iş yeri tamamlandı, çevre düzenlemesi bitirildi.Burada hak sahipleri kura çekilerek belirlendi. Yeniden inşa edilen konut ve işyerleri modern bir görünüme sahip oldu. Konsept olarak büyükşehirlerde en son uygulanan açık AVM projelerinin bir benzeri yapıldı. Dünyanın geldiği son modern görünüm ilçemizde uygulandı" dedi.
"ÖNCE CAN VE MAL GÜVENLİĞİ SONRA KONFOR SAĞLANDI"
İlçede önce can ve mal güvenliğinin sağlandığını sonra konforun düşünüldüğünü de ifade eden Başkan Şenlikoğlu, "Bilindiği gibi yaşanan afet sonrası TOKİ tarafından yapılan afet konutlarının önce dere yatağından uzaklaştırılarak can ve mal güvenliğinin sağlanmasıydı. Bu şekilde de proje hazırlatıldı. Daha sonra düşünülen ise konfor ve ticaretti.
Öyle de yapıldı ve ilçemiz hem daha güvenli hem de daha konforlu ve modern görünüme kavuştu. Ticari olarak ise ilçemiz GiresunSivas karayolu güzergahında bulunması ve yaylalar diyarı olması nedeniyle geçiş noktasıydı artık ticarettin de noktası olacaktır" diye konuştu.
"AFET EVLERİYLE BİRLİKTE İLÇEDE DOĞALGAZ KULLANIMI BAŞLAYACAK"
İlçeye doğalgazın da geldiğini belirten Başkan Şenlikoğlu, "Allah bir daha o afeti hiç kimseye yaşatmasın ama devletimizin, milletimizin yanında durmasıyla yeni bir Dereli inşaat edilmekle kalmadı bir çok imkana da kavuştu. Belki 50 yıl sonra geleceği noktaya, afetten sonra ulaşmış oldu. Şuanda ilçemize doğalgaz da gelmiş durumda ilk önce TOKİ afet konutlarına bağlanmaya başlandı buraya taşınacak olanlar doğalgaz kullanabilecekler, diğer ilçe halkımız içinde abone çalışmaları başlatıldı altyapısı oluşturulan ilçemizde en kısa zamanda tüm ilçe merkezimiz doğalgaz kullanmaya başlayacaktır" açıklamasında bulundu.
"MUTLULUĞUMUZU CUMHURBAŞKANIMIZLA PAYLAŞMAK İSTİYORUZ"
İlçe esnaflarından İbrahim Hamurcuoğlu ise, "Çok büyük bir afet yaşamıştık,ama devletimiz bütün imkanlarıyla yanımızda oldu. Kısa sürede afetin izlerini sildiği gibi yaralarımızı da sardı. Biz haritadan silindiğimizi düşünürken, bakanlarımız her gün ilçemizde oldu. İş makinaları devlet yetkilileri olağanüstü bir gayret ve çabayla bizi o afetten yeni bir ilçeye kavuşturdu. Bizlere ne söz verildiyse, söylenildiği gibi yapıldı. Şimdi ise yapılanların görülmesi için mutluluğumuzu Cumhurbaşkanımızla paylaşmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızı ilçemizde ağırlamaktan görmekten büyük mutluluk duyacağız" ifadelerine yer verdi.
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