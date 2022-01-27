Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğinde 2022’nin ilk MGK toplantısı bugün! İşte masadaki konular
Son dakika haberine göre yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Başkan Recep Tayyyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda iç ve dış tehditler değerlendirilecek. O tehditler karşısında alınacak tedbirler üzerinde durulacak. MGK'nın detaylarını, A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de toplanacak. Toplantıda, yurt içi ve dışındaki gelişmeler kapsamlı bir şekilde masaya yatırılacak.
Terörle mücadele operasyonlarındaki son durumum değerlendirileceği toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmaları üzerinde durulacak. PKK/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı atılacak adımlar ele alınacak.
UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ
Toplantının bölgesel gelişmeler başlığında Ukrayna-Rusya geriliminin ilk sırada yer alması bekleniyor. Olası bir çatışma ortamının bölgeye etkisine dair analizler yapılacak. Tansiyonun düşürülmesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik girişimler değerlendirilecek.
GKRY'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ PYD'YE TEMSİLCİLİK AÇMA İZNİ VERMESİ
Toplantıda ayrıca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan PYD'ye temsilcilik açma izni vermesi de ele alınacak.
Ayrıca Libya ve Afganistan'daki gelişmeler de değerlendirilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! 700 bin kamu işçisine ek zam! Ek zam ne zaman, kimlere verilecek? Yüzde 2,5'luk artış...
- BTT Paribu ne zaman gelecek? BTT coin Paribu'da listelenecek mi? BTT coin neden yok, ne zaman açılacak?
- Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, öldü mü? Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden öldü? SON DAKİKA HABERLER
- Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıya uğradı
- 800-1.000 TL hesaplara yatıyor! 14 günlük maaş farkı ne zaman verilecek? ? 2022 Ocak memur ve emekli maaş farkları...
- 3600 ek gösterge son durum: 2022'de 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Memur maaşları ne kadar olacak?
- Cemre ne zaman düşüyor? 2022'de ilk cemre ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak?
- Öğretmen ek ders ücreti 2022 ne kadar oldu? 2022 sözleşmeli ve ücretli öğretmen ek ders ücreti hesaplama
- Kemal Kahraman Ezgi Mola olayı nedir? Ezgi Mola'nın diş macunu reklamındaki partneri Kemal Kahraman kimdir?
- Diyanet kandil günleri: 2022 Regaip Kandili ne zaman, ayın kaçında? Regaip Kandili'nde ne oldu?
- MSB sözleşmeli er başvuru sonucu sorgulama: 2022 MSB KKK sözleşmeli er temini ne zaman? Mülakat tarihleri...
- Memur ve emekli maaş farkı yattı mı? 2022 Ocak ayı zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri...