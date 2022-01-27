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Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğinde 2022’nin ilk MGK toplantısı bugün! İşte masadaki konular

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Giriş Tarihi: 27.01.2022 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğinde 2022’nin ilk MGK toplantısı bugün! İşte masadaki konular

Son dakika haberine göre yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Başkan Recep Tayyyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda iç ve dış tehditler değerlendirilecek. O tehditler karşısında alınacak tedbirler üzerinde durulacak. MGK'nın detaylarını, A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de toplanacak. Toplantıda, yurt içi ve dışındaki gelişmeler kapsamlı bir şekilde masaya yatırılacak.

Terörle mücadele operasyonlarındaki son durumum değerlendirileceği toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmaları üzerinde durulacak. PKK/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı atılacak adımlar ele alınacak.

UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ
Toplantının bölgesel gelişmeler başlığında Ukrayna-Rusya geriliminin ilk sırada yer alması bekleniyor. Olası bir çatışma ortamının bölgeye etkisine dair analizler yapılacak. Tansiyonun düşürülmesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik girişimler değerlendirilecek.

GKRY'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ PYD'YE TEMSİLCİLİK AÇMA İZNİ VERMESİ
Toplantıda ayrıca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan PYD'ye temsilcilik açma izni vermesi de ele alınacak.

Ayrıca Libya ve Afganistan'daki gelişmeler de değerlendirilecek.

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