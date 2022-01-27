Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğinde 2022’nin ilk MGK toplandı! İşte masadaki konular

GKRY'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ PYD'YE TEMSİLCİLİK AÇMA İZNİ VERMESİ

Toplantıda ayrıca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan PYD'ye temsilcilik açma izni vermesi de ele alınacak.

Ayrıca Libya ve Afganistan'daki gelişmeler de değerlendirilecek.



