İstanbul’da yoğun kar! İçişleri Bakanı Soylu ve Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu İstanbul’da! Özel araçlara trafik kısıtlaması | Dakika dakika gelişmeler...

İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışının ardından çok sayıda bölgede ulaşım durdu ve yüzlerce vatandaş yollarda kaldı. İşte İstanbul'da yaşanan son gelişmeler...

12.20 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki kar yağışı ile ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Bakan Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Dün saat 15 itibariyle Avrupa yakasının batısı özellikle kar ve tipiye maruz kaldı. Maalesef ulaşımda aksamalar yaşadık. Saat 16 itibariyle tipi devam etti. Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işletmelerimiz devam ederken İstanbul'da da çok özverili bir Çalışma yapıldı.

Terk edilmiş araçlar dolayısıyla sıkıntılar yaşadık. Kısmen de olsa trafik işliyor. Mahmutbey Hadımköy arasında terk edilmiş araçların kaldırılması gerekiyor.

Hızlı trenler çalışıyor. Marmaray yarın da ücretsiz olarak devam edecek.

Bu sürecin de üstesinden geleceğiz.

BAKAN SOYLU UYARDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'da kar yağışının perşembe gününe kadar devam edeceğini bildirdi. Bakan Soylu, mümkün olunduğunca özel araçlarla yola çıkılmaması uyarısında bulundu.

UÇUŞLAR DURDURULDU

11.07 İstanbul Havalimanı'nda THY gece 00.00'a kadar tüm uçuşlarını durdurdu.

MEHMETÇİK İSTANBUL SOKAKLARI İÇİN DEVREDE

10.08 Milli Savunma Bakanlığı, "İstanbul'da yaşamı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle Hadımköy bölgesinde mahsur kalan 71 vatandaşımız Hadımköy Kışla Komutanlığımızda misafir edilmiştir. AFAD ile koordineli olarak kar temizliği ve kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere İstanbul Garnizon birliklerindeki iş makineleri hazırlanmış ayrıca 2, 3 ve 5'inci Kolordu Komutanlıklarımızdaki iş makinelerinin de İstanbul'a sevki için planlama yapılmıştır." açıklamasında bulundu.