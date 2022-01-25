İstanbul’da kar esareti: Yollar trafiğe açıldı! İçişleri Bakanı Soylu ve Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu’ndan flaş uyarı | Dakika dakika gelişmeler...





MARMARAY YARIN DA ÜCRETSİZ

Bakan Karaismailoğlu, boğaz köprülerinin son durumuna ilişkin, "Boğaziçi Köprüsü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden saat 13.00 itibarıyla otomobillerin geçişine izin vereceğiz. Ağır vasıtalar için biraz daha beklemek zorunda kalacağız." diye konuştu.

Hasdal Kavşağı ve Mahmutbey Kavşağı yönüne şu an için trafik verilemeyeceğini dile getiren Karaismailoğlu, "Çünkü bu terk edilmiş araçların ortadan kaldırılması gerekiyor." dedi.

Ankara-İstanbul arasında hızlı trenin çalıştığını dile getiren Karaismailoğlu, "Marmaray, dün gece olduğu gibi bu gece ve yarın gece de ücretsiz olarak sabaha kadar vatandaşlarımıza hizmet edecek." şeklinde konuştu.

TEYAKKUZ HALİNE DEVAM EDECEĞİZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, karayollarındaki özverili çalışmanın devam edeceğini belirterek, iklim koşullarının sıkıntılı geçmesinin kendilerini de zora soktuğunu ancak büyük bir özveriyle bütün çalışma arkadaşlarının teyakkuz halinde olduğunu ve süreci devam ettireceklerini söyledi.

Karaismailoğlu, "Dünkü kadar olmasa da zor iklim koşulları devam edecek. O yüzden olağanüstü hal devam ediyor bizim tarafımızda ve teyakkuz hali devam ediyor. Bütün arkadaşlarımızla birlikte bu sürecin de üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

BAKAN SOYLU VATANDAŞLARI UYARDI

Bakan Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışıyla ilgili gelişmeleri Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünden takip etti.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Soylu, gece saat 00.00'ye kadar Bakan Karaismailoğlu ile birlikte Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğünden hem Türkiye'yi hem de İstanbul'u takip ettiklerini söyledi.

Bolu ve Düzce yollarının açılabilmesi ve sürücülerin barınma gibi ihtiyaçlarının giderilebilmesi için vali ve kaymakamlarla yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirten Soylu, dün saat 15.00'dan sonra kar yağışının İstanbul'da yoğunlaşmasıyla birlikte tüm buraya odaklandıklarını anlattı.

Soylu, İstanbul Valiliğince çalışanlara idari izin verildiğini anımsatarak, ardından AVM'ler kapatılarak, Marmaray açık tutularak, kara yolları araçları, kaymakamlar, belediye başkanları, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, AFAD, Kızılay ile topyekün bir mücadele gerçekleştiğini dile getirdi.

Çalışmaların sabaha kadar sürdüğünü anlatan Soylu, "Biz saat 02.00-02.30 gibi İstanbul'a inebildik. Havalimanı iniş vermedi. Fakat pilotumuz riske etti ve indi. İlk olarak Karayolları Bölge Müdürlüğüne geldik, ardından da hemen bir görev paylaşımı yaptık. Sayın Bakan'ımızla İstanbul Valisi burada kaldı. Biz de İstanbul Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı ayrı ayrı bölgelere çıkarak sabaha kadar, 11.30'a kadar hem kalan araçların hem o saate kadar orada bulunan vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanması için bütün gayreti ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Yapılan koordinasyonla Mahmutbey'den Kınalı'ya kadar olan hattın kontrollü bir şekilde açılması, İstanbul Havalimanı arasında kalan araçların kurtarılması ve vatandaşların barınma yerine ulaşmasının sağlandığını bildiren Soylu, İstanbul'un her noktasında kaymakamlar, belediye başkanları, emniyet müdürlerinin, jandarma komutanlarının topyekün bir çalışma ortaya koyduklarını söyledi.

SOĞUK SEBEBİYLE SAĞLIK AÇISINDAN SIKINTI MEYDANA GELMEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Allah'a hamdolsun, soğuk sebebiyle karşı karşıya kaldığımız, bir canımıza herhangi bir sıkıntı gelmiş bir durum meydana gelmedi ona şükrediyoruz." dedi.

Vatandaşların yoğun kar yağışı nedeniyle zorluk çektiğini dile getiren Soylu, kar yağışının perşembe gününe kadar İstanbul'da devam edeceğini söyledi.

Soylu, AFAD, Kızılay, Karayolları, valilikler ve kaymakamlıkların topyekün çalıştığını anlatarak, İstanbul'a geliş durduğu için 8 valiliğin tüm barınma ve konaklama hizmetlerini kentin çevresinde gerçekleştirildiğini, 5 valiliğin de yolların açılabilmesi ve akışın sağlanabilmesi için 100'e yakın iş makinası gönderdiğini kaydetti.