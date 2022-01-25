İstanbul'da kar esareti: Yollar trafiğe açıldı! İçişleri Bakanı Soylu ve Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan flaş uyarı | Dakika dakika gelişmeler...
Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul'a gelerek, araçlarında mahsur kalanları ziyaret etti. AK Partili ilçe belediyeleri seferber oldu. A Haber'e katılan belediye başkanları mağdur olan vatandaşlar için telefon numarası paylaştı. İçişleri Bakanı Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Vatandaşa çağrımız şudur; mümkün olduğunca özel araçlarıyla yola çıkmasınlar. İkincisi de buraya doğru bir geliş özel araçlara verilecek. Ağır araç ve ticari araçlarla ilgili yarın sabahı görmeliyiz. Aynı zamanda köprüden geçişlerle ilgili de Hasdal'a geçiş olacak, oradan da E-5'e verilmiş olacak. Yine mümkün olduğunca vatandaşlarımızın bu güzergahları da kullanmamalarını da tavsiye ediyoruz. Perşembeye kadar tedbirlerimizi gerçekleştireceğiz ama vatandaşlarımızdan da mümkün olduğunca bu arterleri kullanmamalarını, kar yağışı geçene kadar da tedbirli ve temkinli olmalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki kısıtlamalar kaldırıldı, köprülerden geçişler başladı. Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'da yollar trafiğe açıldı. Karayollarına bağlı kapalı yol bulunmamaktadır." dedi.
İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışının ardından çok sayıda bölgede ulaşım durdu ve yüzlerce vatandaş yollarda kaldı. İşte İstanbul'da yaşanan son gelişmeler...
16.06: İSTANBUL'A GİRİŞLER SERBEST
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Trakya ve Anadolu istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların kente giriş kısıtlamasının kaldırıldığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Değerli İstanbullular. Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır." paylaşımını yaptı.
15.35: İSTANBUL'DA YOLLAR TRAFİĞE AÇILDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ağında kar yağışından dolayı kapalı yol bulunmadığını bildirdi.
Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından, İstanbul'da KGM ağındaki yolların son durumuna ilişkin bilgiler paylaşarak, şunları kaydetti:
"Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da KGM ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır"
13.51: VALİ YERLİKAYA: KAMU PERSONELLERİ YARIN İDARİ İZİNLİ SAYILACAK
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni kararlarını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında "Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına, Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulmasına, İstanbul'da bulunan üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine, Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
13.00: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM otomobil geçişine açıldı.
12.59 İstanbul Havalimanı'ndaki kar temizleme çalışmalarının ardından bir pist saat 12.00 itibariyle uçuşlara açıldı.
12.48 İstanbul'da metro seferleri bugün de saat 02.00'ye kadar uzatıldı.
OTOGARDAN ÇIKIŞLAR YARINA KADAR DURDURULDU
12.47 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın saat 09.00'a kadar durdurulmuştur." açıklamasında bulundu.
12.20 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki kar yağışı ile ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu.
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: TRAFİK KISMEN DE OLSA ŞU AN İŞLİYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden otomobillerin geçişine izin vereceklerini belirterek, İstanbul Havalimanı'ndan uçuşların kısa süre içerisinde başlayacağını söyledi.
Karaismailoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nde karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Dün Avrupa yakasının özellikle batı kesiminde oldukça yoğun bir kar yağışı ve tipi görüldüğünü dile getiren Karaismailoğlu, yoğun bir gece geçirdiklerini ve yolda mahsur kalan vatandaşların sıkıntılı süreç yaşadığını bildirdi.
Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü olarak Türkiye genelindeki 68 bin kilometre yol ağındaki işletme devam ederken, 4 bin 700 kilometrelik İstanbul Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki yol ağında çok özverili bir çalışma yapıldığını anlattı.
Bu özverili çalışmalara rağmen iklim şartlarının ve yoğun olumsuz hava koşullarının etkisiyle 11 bin personelin 3 bin 900 araç ve ekipmanla bu mücadeleyi verdiğini aktaran Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Özellikle Mahmutbey Kavşağı ile Hadımköy Kavşağı arasında yolda terk edilmiş araçlar nedeniyle trafik maalesef önemli bir zaman durdu. Yine Yassıören ile Çatalca arasında da yine yolda terk edilmiş araçlar nedeniyle sıkıntılar yaşadık. Trafik kısmen de olsa şu an işliyor. Ancak Mahmutbey-Hadımköy ve Yassıören-Çatalca arasındaki terk edilmiş araçların kaldırılması süreci devam ediyor."
MARMARAY YARIN DA ÜCRETSİZ
Bakan Karaismailoğlu, boğaz köprülerinin son durumuna ilişkin, "Boğaziçi Köprüsü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden saat 13.00 itibarıyla otomobillerin geçişine izin vereceğiz. Ağır vasıtalar için biraz daha beklemek zorunda kalacağız." diye konuştu.
Hasdal Kavşağı ve Mahmutbey Kavşağı yönüne şu an için trafik verilemeyeceğini dile getiren Karaismailoğlu, "Çünkü bu terk edilmiş araçların ortadan kaldırılması gerekiyor." dedi.
Ankara-İstanbul arasında hızlı trenin çalıştığını dile getiren Karaismailoğlu, "Marmaray, dün gece olduğu gibi bu gece ve yarın gece de ücretsiz olarak sabaha kadar vatandaşlarımıza hizmet edecek." şeklinde konuştu.
TEYAKKUZ HALİNE DEVAM EDECEĞİZ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, karayollarındaki özverili çalışmanın devam edeceğini belirterek, iklim koşullarının sıkıntılı geçmesinin kendilerini de zora soktuğunu ancak büyük bir özveriyle bütün çalışma arkadaşlarının teyakkuz halinde olduğunu ve süreci devam ettireceklerini söyledi.
Karaismailoğlu, "Dünkü kadar olmasa da zor iklim koşulları devam edecek. O yüzden olağanüstü hal devam ediyor bizim tarafımızda ve teyakkuz hali devam ediyor. Bütün arkadaşlarımızla birlikte bu sürecin de üstesinden geleceğiz." diye konuştu.
BAKAN SOYLU VATANDAŞLARI UYARDI
Bakan Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışıyla ilgili gelişmeleri Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünden takip etti.
Burada basın mensuplarına açıklama yapan Soylu, gece saat 00.00'ye kadar Bakan Karaismailoğlu ile birlikte Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğünden hem Türkiye'yi hem de İstanbul'u takip ettiklerini söyledi.
Bolu ve Düzce yollarının açılabilmesi ve sürücülerin barınma gibi ihtiyaçlarının giderilebilmesi için vali ve kaymakamlarla yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirten Soylu, dün saat 15.00'dan sonra kar yağışının İstanbul'da yoğunlaşmasıyla birlikte tüm buraya odaklandıklarını anlattı.
Soylu, İstanbul Valiliğince çalışanlara idari izin verildiğini anımsatarak, ardından AVM'ler kapatılarak, Marmaray açık tutularak, kara yolları araçları, kaymakamlar, belediye başkanları, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, AFAD, Kızılay ile topyekün bir mücadele gerçekleştiğini dile getirdi.
Çalışmaların sabaha kadar sürdüğünü anlatan Soylu, "Biz saat 02.00-02.30 gibi İstanbul'a inebildik. Havalimanı iniş vermedi. Fakat pilotumuz riske etti ve indi. İlk olarak Karayolları Bölge Müdürlüğüne geldik, ardından da hemen bir görev paylaşımı yaptık. Sayın Bakan'ımızla İstanbul Valisi burada kaldı. Biz de İstanbul Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı ayrı ayrı bölgelere çıkarak sabaha kadar, 11.30'a kadar hem kalan araçların hem o saate kadar orada bulunan vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanması için bütün gayreti ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.
Yapılan koordinasyonla Mahmutbey'den Kınalı'ya kadar olan hattın kontrollü bir şekilde açılması, İstanbul Havalimanı arasında kalan araçların kurtarılması ve vatandaşların barınma yerine ulaşmasının sağlandığını bildiren Soylu, İstanbul'un her noktasında kaymakamlar, belediye başkanları, emniyet müdürlerinin, jandarma komutanlarının topyekün bir çalışma ortaya koyduklarını söyledi.
SOĞUK SEBEBİYLE SAĞLIK AÇISINDAN SIKINTI MEYDANA GELMEDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Allah'a hamdolsun, soğuk sebebiyle karşı karşıya kaldığımız, bir canımıza herhangi bir sıkıntı gelmiş bir durum meydana gelmedi ona şükrediyoruz." dedi.
Vatandaşların yoğun kar yağışı nedeniyle zorluk çektiğini dile getiren Soylu, kar yağışının perşembe gününe kadar İstanbul'da devam edeceğini söyledi.
Soylu, AFAD, Kızılay, Karayolları, valilikler ve kaymakamlıkların topyekün çalıştığını anlatarak, İstanbul'a geliş durduğu için 8 valiliğin tüm barınma ve konaklama hizmetlerini kentin çevresinde gerçekleştirildiğini, 5 valiliğin de yolların açılabilmesi ve akışın sağlanabilmesi için 100'e yakın iş makinası gönderdiğini kaydetti.
ÖZEL ARAÇLARLARLA YOLA ÇIKMAYIN
Bu esnada ulaşılabilen vatandaşlara gıda ve içecek takviyesi yapıldığını dile getiren Soylu, şöyle devam etti:
"Bu zorlu süreçte vatandaşın yanında olduk. Elbette ki ulaşamadıklarımız vardır. Onlar da bizi affetsinler. Sorumluluğumuz bütün İstanbul'adır. Sorumluluğumuz bütün Türkiye'yedir. İstanbul'da yaşayan bütün vatandaşlarımızadır. Bu tabloyu belki de şöyle değerlendirerek bitirmek gerekebilir, perşembe gününe kadar kar yağışı ve soğuk hava İstanbul ve çevresinde devam edecek. Aynısı Kocaeli'nde de oldu. Yaklaşık 25 santimetre kar yağdı. Ama hakikaten arkadaşlarımızın orada almış olduğu tedbirler, Karayollarının ortaya koymuş olduğu canhıraş belediyelerle birlikte koordine ettiği çalışmalar çerçevesinde şu anda Kocaeli'nde hayatı aksatacak, ulaşımı aksatacak herhangi bir problem olmadı. Perşembe gününe kadar hep birlikte bu tedbiri devam ettirmeliyiz. Vatandaşlarımıza çağrımız şudur, mümkün olmadıkça özel araçlarıyla yola çıkmasınlar."
BU GÜZERGAHLARI KULLANMAYIN
Soylu, özel araçların İstanbul'a gelişine izin verileceğini belirterek, kamyon, otobüs, tır ve ticari araçlar için yarın sabaha kadar beklenileceğini anlattı.
Aynı zamanda köprüden geçişlerle ilgili de Hasdal'a kadar araçların gelişine izin verileceğini ifade eden Soylu, araçların Hasdal'dan Çağlayan ve Haliç Köprüsü üzerinden D-100 kara yoluna gidebileceğini kaydetti.
Bakan Soylu, yine mümkün olduğu ölçüde vatandaşların bu güzergahları da kullanmamalarını tavsiye ederek, "Uzun zamandır böyle bir soğukla, kar yağışıyla karşı karşıya kalmamıştık. Onun için perşembeye kadar tedbirlerimizi, devlet olarak biz elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyarak gerçekleştireceğiz. Ama vatandaşlarımızdan da mümkün olduğunca bu arterleri kullanmamalarını, mümkün olduğunca da soğuk hava dalgası geçene kadar, kar yağışı geçene kadar da tedbirli ve temkinli olmalarını istiyoruz." diye konuştu.
HERKESİN TEDBİRİNİ ORTAYA KOYMASI GEREKİR
Özellikle ağır vasıta araçlardan da bahsetmek istediğini kaydeden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yani kendilerine uygun kış lastikleri ile yola çıkmaları gerekirdi. Maalesef gece 03.00'ten beri 10-12 kilometre sadece ben yürüdüm. Oradaki tabloyu da görebilmek için yürüdüm. Yolun karşı tarafında belediye otobüslerini gördüm, ağır vasıta tırları gördüm, makas yapan tırları gördüm. Onun dışında kamyonları gördüm ve hepsi yolları kapatmışlardı. Çekicilerle bunlar tek tek çekilmeye çalışılıyor ama olan bekleyen vatandaşımıza oluyor. Onun için burada belki bir gün, iki gün işimiz geç olabilir ama dikkat etmemiz gereken şey hem kış şartlarına uyan lastiklerle yola çıkabilmek hem de bu soğuk havada parklarda park ederek soğuk havanın geçmesini bekleyebilmektir. Çünkü o araç bir yerde makas yaptığı, yolu tıkadığı andan itibaren binlerce araç maalesef orada kalıyor. Bu sefer de özellikle ana arterlerde, otoyollarda kar küreme araçlarının da araya girebilmeleri mümkün olmuyor. Onun için burada her birimizin tedbirini, temkinini ortaya koyabilmesi, bizim de çalışmalarımızı aynı istikamette gerçekleştirmemiz gerekir düşüncesindeyim."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sorumluluklarının İstanbul'a ve Türkiye'ye olduğunu belirterek, bunu gerçekleştirmek için büyük bir çaba ortaya koyduklarını dile getirdi.
UÇUŞLAR DURDURULDU
11.07 İstanbul Havalimanı'nda THY gece 00.00'a kadar tüm uçuşlarını durdurdu.
MEHMETÇİK İSTANBUL SOKAKLARI İÇİN DEVREDE
10.08 Milli Savunma Bakanlığı, "İstanbul'da yaşamı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle Hadımköy bölgesinde mahsur kalan 71 vatandaşımız Hadımköy Kışla Komutanlığımızda misafir edilmiştir. AFAD ile koordineli olarak kar temizliği ve kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere İstanbul Garnizon birliklerindeki iş makineleri hazırlanmış ayrıca 2, 3 ve 5'inci Kolordu Komutanlıklarımızdaki iş makinelerinin de İstanbul'a sevki için planlama yapılmıştır." açıklamasında bulundu.
09.10 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için, Otoyol ve D-100'de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım." açıklamasında bulundu.
İZİNLİ SAYILACAKLAR
08.30 İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılması yönünde karar alındı.
Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bugün idari izinli sayılmasına ilişkin karar aldı.
Yargısal iş ve işlemler nöbetçi hakim ve mahkemelerce yapılacak.
07.47 TEM otoyolu Mahmutbey gişelerde araç trafiği kontrollü olarak sağlanıyor.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve tipi TEM otoyolunun kapanmasına neden oldu. Gece boyu süren çalışmalar sonucunda otoyolda trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Günün ilk saatleriyle araçlar Edirne yönüne tek şeritten yönlendirildi. Otoyol kenarında trafik yoğunluğundan dolayı terk edilen araçların durduğu da görüldü. Ekiplerin otoyoldaki çalışmaları sürüyor.
07.36 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hava koşullarından İstanbul'da ulaşımın ciddi şekilde etkilendiğini belirterek, acil sağlık hizmetlerinde aksamaların önüne geçebilmek için koşullara uygun donanıma sahip Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE) şehrin farklı noktalarında görevlendirildiğini bildirdi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "UMKE İstanbul'un hizmetinde. Hava koşulları İstanbul'da ulaşımı ciddi şekilde etkilemiş durumda. Acil sağlık hizmetlerinde aksamaların önüne geçebilmek için koşullara uygun donanıma sahip UMKE ekiplerimiz şehrin farklı noktalarında görevlendirilmiştir." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, söz konusu paylaşımında İstanbul'da görev yapan UMKE araçlarının fotoğraflarını da yayımladı.
ÖZEL ARAÇLARA TRAFİK KISITLAMASI
06.14 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşullarının devam etmesi sebebiyle saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkmayacağını bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:
"Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle, bugün saat 13.00'e kadar, toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir. Anadolu ve Trakya istikametlerinden şehrimize araç girişi çıkış kısıtlaması devam edecektir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz."
POLİS KONTROLÜ
Alınan karar üzerine polis ekipleri köprüler ve Avrasya'da çift yönlü kontrol noktası oluşturarak özel araçlara izin vermedi. Avrasya Tüneli'nde izin verilmeyen özel araçlar trafikte uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Trafiğe çıkan sürücülerin alınan tedbir kararından haberleri olmadığını belirtti.
BAKANLAR İSTANBUL'DA
06.08 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul'un Bağcılar ilçesinde incelemelerde bulundu ve araçlarında mahsur kalanları ziyaret etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine İstanbul'a gelen Bakan Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AFAD Başkanı Yunus Sezer, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünde kentteki kar yağışıyla ilgili gelişmelere ilişkin bir toplantı yaptı. Bakan Soylu, toplantının ardından incelemelerde bulunmak üzere Bağcılar'a geçti.
Soylu, yoğun kar yağışının yolları kapatması nedeniyle Bağcılar'dan yaklaşık 4 kilometre boyunca uzun araç kuyruklarının oluştuğu Başakşehir istikametine doğru yürüyerek incelemelerde bulunurken, araçlarında mahsur kalanları da ziyaret etti.
Bölgedeki gözlemlerini ve yaşanan aksaklıkları, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünde karla mücadele için kurulan kriz merkezinde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya ileten Soylu, eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi.
CİBALİ-ALİBEYKÖY CEP OTOGARI TRAMVAY HATTI SEFERLERİ YENİDEN BAŞLATILDI
06.00 İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam durdurulan Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay hattı seferleri yeniden başlatıldı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'mızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır." ifadesine yer verildi.
5 BİN 57 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ, 3 BİN 180 KİŞİ DE OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ
05.42 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kar nedeniyle yolda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3 bin 180 vatandaşın ise otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdiğini açıkladı.
Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Saat 05.30 itibarıyla; yolda mahsur kalan 5 bin 57 hemşehrimizi tahliye ederken; 3 bin 180 hemşehrimizi de otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik. Olumsuz hava koşullarıyla mücadelemiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.
03.13 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Otogarlardan çıkış kısıtlaması saat 13'e kadar uzatıldı
"TAKIMIN KAPTANI YOKTU"
02.56 Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: Bu akşam bir takım oyunu oynanamadı çünkü takımın kaptanı yoktu. Organizasyon yapılamadı.
2016 VATANDAŞ OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ
02.30 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Yolda mahsur kalan, 2016 hemşehrimizi otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik.
İSTANBUL'DA YÖNETİM BECERİKSİZLİĞİ
02.27 Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım : "16 Milyon için çalışıyoruz" lafı algıdan ibaret. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. 2017'de de çok kar yağdı ama hiçbir zaman böyle bir duruma düşmedik. Yönetim beceriksizliği İstanbul yaşıyor.
BİR TANE BELEDİYE ARACINA RASTLAMADIM
02.15 Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin yaptığı açıklamada "Bir tane büyükşehir aracına rastlamadım. Personelle karşılaştım. Biz buraya bakmıyoruz dediler." ifadelerini kullandı.
CAMİLER AÇILDI
02.04 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 71 caminin vatandaşlara açıldığını duyurdu.
İBB BAZI YERLER TUZ KOYMUŞ AMA TUZLAR DONMUŞ
01.53 Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen "İBB bazı yerlere tuzlar koymuş. Tuzu atan yok. Tuzlar donmuş zaten" ifadelerini kullandı.
01.49 Güngören Belediyesi olumsuz hava şartlarından dolayı dışarıda kalan komşularımıza sıcak çay ve çorba ikramı eşliğinde Güngören Belediye Binası Güngören Spor Kompleksi ve Öğrenci İstasyonlarının kapılarını vatandaşlara açtı.
01.47 Başakşehir Belediyesi'ne bağlı tüm spor parkları, bilgievleri, kültür merkezleri ve belediye hizmet binaları yoğun kar yağışından etkilenen vatandaşların kullanımına açtı.
01.45 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "494 kişi tahliye edildi. 157 kişi otellere yerleştirildi." dedi.
01.42 İHH ekipleri camilere sığınan vatandaşlara ikramlarda bulunuyor.
İSTANBUL ADETA TERK EDİLMİŞ VAZİYETTE
01.40 Gaziosmanpaşa Belediye Başaknı Hasan Tahsin Usta yaptığı açıklamada "İBB'nin bu organizasyonluğunu halk sorgulamalı. İstanbul adeta terk edilmiş zafiyette." ifadelerini kullandı.
Gaziosmanpaşa Belediyesi yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar çin Kültür Sanat Merkezini ve Farika Kitaplı Kahve evi açık olacaktır.
UÇUŞLARA KAR ENGELİ
01.32 İstanbul Havalimanı'nda, iniş ve kalkışların iptal saati 13.00'e kadar uzatıldı.
İSTANBUL DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADI
01.25 Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı yaptığı açıklamada İstanbul'un böyle bir şey yaşamadığını söyledi. İBB'nin hafızasının sıfırlandığını söyleyen Çağırıcı çalışanların tecrübesiz olduğunu söyledi.
"İSTANBUL'U İLK KEZ BÖYLE GÖRÜYORUM"
01.20 Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı A Haber'e yaptığı açıklamada İBB'nin uyarılara rağmen gereken tedbirleri almadığını ve İstanbul'u ilk defa bu halde gördüğünü vurguladı.
"Kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanan problemlerden dolayı trafikte kalan tüm vatandaşlar için Tuzla Belediyesi ve Orhanlı ek hizmet binasının kapıları açıktır"
DERNEKLER YURTLARINI AÇTI
01.16 TUGVA, ÖNDER, Ensar Vakfı ve İlim Yayma Vakıfları yurtlarını yolda mahsur kalanlar için ücretsiz açtıklarını duyurdu.
TUGVA İletişim Bilgileri:
0553 859 01 64 - Üsküdar 0553 859 10 28 - Florya
BELEDİYE TESİSLERİ AÇILDI
01.09 Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır A Haber'de vatandaşları belediyenin tesislerinde ağırlayacaklarını açıkladı. Bahadır ilçe genelinde çoğu yolu açtıklarını da ifade etti.
"İŞ MAKİNELERİYLE GİDER ALIRIZ"
01.04 Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin A Haber'de yaptığı açıklamada yolda kalan vatandaşları otelde ağırlayacaklarını açıkladı. Öztekin açıklamasında "Vatandaşlarımız araçla gelemezse iş makineleriyle gidip alırız." ifadelerini kullandı.
Öztekin vatandaşların ulaşabilmesi için, 0212 294 11 00 numaralarını aramalarını söyledi.
ÇAY VE ÇORBA İKRAMI
00.59 Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu A Haber ekranlarında "Esenler Kültür Merkezi restoranımızda sıcacık çay ve çorbalarımız 'nizin ikramı olarak hazır. Yolda kalan tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.
YURDUN DÖRT BİR YANINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
00.57 İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Devletimiz olumsuz hava koşullarıyla mücadelede, yurdun dört bir yanında tüm birimleriyle yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. 81 ilde, 4.603 vatandaşımızın mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevki sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TALİMAT
00.53 Başkan Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, İstanbul'a gidiyor
MARMARAY SABAHA KADAR ÜCRETSİZ
00.50 Öte yandan Bakan Karaismailoğlu Marmaray seferlerinin sabaha kadar ücretsiz devam edeceğini bildirdi.
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