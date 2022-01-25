İstanbul’da kar esareti: Kısıtlamalar kaldırıldı! İçişleri Bakanı Soylu ve Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu’ndan flaş uyarı | Dakika dakika gelişmeler...

İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışının ardından çok sayıda bölgede ulaşım durdu ve yüzlerce vatandaş yollarda kaldı. İşte İstanbul'da yaşanan son gelişmeler...

13.00: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM otomobil geçişine açıldı.

12.59 İstanbul Havalimanı'ndaki kar temizleme çalışmalarının ardından bir pist saat 12.00 itibariyle uçuşlara açıldı.

12.48 İstanbul'da metro seferleri bugün de saat 02.00'ye kadar uzatıldı.

OTOGARDAN ÇIKIŞLAR YARINA KADAR DURDURULDU

12.47 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın saat 09.00'a kadar durdurulmuştur." açıklamasında bulundu.

12.20 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki kar yağışı ile ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Bakan Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

MARMARAY YARIN DA ÜCRETSİZ

4700 km'lik İstanbul Bölge müdürlüğündeki merkezde çok önemli çalışmalar yapıldı. Olumsuz hava şartları altında 11 bin vatandaşımız bu mücadeleyi verdiler. Süreç sıkıntılı geçti tabi. Mahmutbey ve Hadımköy kavşağı arasında yolda terk edilmiş araçlar nedeniyle trafik durdu. Terk edilmiş araçların ortadan kaldırılması gerekiyor.

İstanbul Havalimanı birazdan yavaş da olsa uçuşlara başlayacak.

Büyük pist açıldı. Uçuşlar birazdan başlıyor.

Trenler hızlı trenler Ankara-İstanbul arasında çalışıyor. Marmaray, dün gece olduğu gibi bu gece ve yarın gece de ücretsiz olarak sabaha kadar vatandaşlarımıza hizmet edecek.

Büyük bir özveriyle bu süreci devam ettireceğiz. Dünkü kadar olmasa da zor iklim koşulları devam edecek. Bizim tarafımızda olağanüstü durum devam ediyor. İnşallah bu sürecin de üstesinden geleceğiz.