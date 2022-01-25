İstanbul'da kar esareti: Kısıtlamalar kaldırıldı! İçişleri Bakanı Soylu ve Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan flaş uyarı | Dakika dakika gelişmeler...
Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul'a gelerek, araçlarında mahsur kalanları ziyaret etti. AK Partili ilçe belediyeleri seferber oldu. A Haber'e katılan belediye başkanları mağdur olan vatandaşlar için telefon numarası paylaştı. İçişleri Bakanı Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Vatandaşa çağrımız şudur; mümkün olduğunca özel araçlarıyla yola çıkmasınlar. İkincisi de buraya doğru bir geliş özel araçlara verilecek. Ağır araç ve ticari araçlarla ilgili yarın sabahı görmeliyiz. Aynı zamanda köprüden geçişlerle ilgili de Hasdal'a geçiş olacak, oradan da E-5'e verilmiş olacak. Yine mümkün olduğunca vatandaşlarımızın bu güzergahları da kullanmamalarını da tavsiye ediyoruz. Perşembeye kadar tedbirlerimizi gerçekleştireceğiz ama vatandaşlarımızdan da mümkün olduğunca bu arterleri kullanmamalarını, kar yağışı geçene kadar da tedbirli ve temkinli olmalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki kısıtlamalar kaldırıldı, köprülerden geçişler başladı.
İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışının ardından çok sayıda bölgede ulaşım durdu ve yüzlerce vatandaş yollarda kaldı. İşte İstanbul'da yaşanan son gelişmeler...
13.00: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM otomobil geçişine açıldı.
12.59 İstanbul Havalimanı'ndaki kar temizleme çalışmalarının ardından bir pist saat 12.00 itibariyle uçuşlara açıldı.
12.48 İstanbul'da metro seferleri bugün de saat 02.00'ye kadar uzatıldı.
OTOGARDAN ÇIKIŞLAR YARINA KADAR DURDURULDU
12.47 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın saat 09.00'a kadar durdurulmuştur." açıklamasında bulundu.
12.20 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki kar yağışı ile ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu.
Bakan Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
MARMARAY YARIN DA ÜCRETSİZ
4700 km'lik İstanbul Bölge müdürlüğündeki merkezde çok önemli çalışmalar yapıldı. Olumsuz hava şartları altında 11 bin vatandaşımız bu mücadeleyi verdiler. Süreç sıkıntılı geçti tabi. Mahmutbey ve Hadımköy kavşağı arasında yolda terk edilmiş araçlar nedeniyle trafik durdu. Terk edilmiş araçların ortadan kaldırılması gerekiyor.
İstanbul Havalimanı birazdan yavaş da olsa uçuşlara başlayacak.
Büyük pist açıldı. Uçuşlar birazdan başlıyor.
Trenler hızlı trenler Ankara-İstanbul arasında çalışıyor. Marmaray, dün gece olduğu gibi bu gece ve yarın gece de ücretsiz olarak sabaha kadar vatandaşlarımıza hizmet edecek.
Büyük bir özveriyle bu süreci devam ettireceğiz. Dünkü kadar olmasa da zor iklim koşulları devam edecek. Bizim tarafımızda olağanüstü durum devam ediyor. İnşallah bu sürecin de üstesinden geleceğiz.
BAKAN SOYLU UYARDI
Öncelikle geçmiş olsun. Gaziantep'ten Bolu, Düzce'ye kadar, İstanbul'a kadar... Türkiye'nin birçok yerinde karın soğuğun etkisini görüyoruz.
Dün 15.00 itibariyle İstanbul yoğun ve soğuk kar yağışı ile karşı karşıya kaldı. Çok çetin bir mücadele başladı. Tipinin gelmesi ve yoğun kar ile soğuğun olması... Gece 00.00-01.00'e kadar koordine olarak çalıştık.
Vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda vali ve kaymakamlarımız yoğun müdahale etti.
15.00 sonrası tüm odağımızı İstanbul'a çevirdik. Valiliğimiz bir karar aldı ve çalışanların saatleri konusunda, 15.30'de tatili uygun buldular.
Ardından AVM'lerin kapanması, Sayın Bakanımız gecenin bir saatine kadar Marmaray'ın açık tutulması, valilerimiz, jandarma, emniyet ekipleri, AFAD, Kızılay... Topyekün bir çalışma gerçekleşti. Saat 02.30-03.00 gibi İstanbul'a indik. 3 havalimanı da izin vermedi. Pilotumuz risk alıp indi.
UÇUŞLAR DURDURULDU
11.07 İstanbul Havalimanı'nda THY gece 00.00'a kadar tüm uçuşlarını durdurdu.
MEHMETÇİK İSTANBUL SOKAKLARI İÇİN DEVREDE
10.08 Milli Savunma Bakanlığı, "İstanbul'da yaşamı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle Hadımköy bölgesinde mahsur kalan 71 vatandaşımız Hadımköy Kışla Komutanlığımızda misafir edilmiştir. AFAD ile koordineli olarak kar temizliği ve kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere İstanbul Garnizon birliklerindeki iş makineleri hazırlanmış ayrıca 2, 3 ve 5'inci Kolordu Komutanlıklarımızdaki iş makinelerinin de İstanbul'a sevki için planlama yapılmıştır." açıklamasında bulundu.
09.10 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için, Otoyol ve D-100'de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım." açıklamasında bulundu.
İZİNLİ SAYILACAKLAR
08.30 İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılması yönünde karar alındı.
Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bugün idari izinli sayılmasına ilişkin karar aldı.
Yargısal iş ve işlemler nöbetçi hakim ve mahkemelerce yapılacak.
07.47 TEM otoyolu Mahmutbey gişelerde araç trafiği kontrollü olarak sağlanıyor.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve tipi TEM otoyolunun kapanmasına neden oldu. Gece boyu süren çalışmalar sonucunda otoyolda trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Günün ilk saatleriyle araçlar Edirne yönüne tek şeritten yönlendirildi. Otoyol kenarında trafik yoğunluğundan dolayı terk edilen araçların durduğu da görüldü. Ekiplerin otoyoldaki çalışmaları sürüyor.
07.36 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hava koşullarından İstanbul'da ulaşımın ciddi şekilde etkilendiğini belirterek, acil sağlık hizmetlerinde aksamaların önüne geçebilmek için koşullara uygun donanıma sahip Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE) şehrin farklı noktalarında görevlendirildiğini bildirdi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "UMKE İstanbul'un hizmetinde. Hava koşulları İstanbul'da ulaşımı ciddi şekilde etkilemiş durumda. Acil sağlık hizmetlerinde aksamaların önüne geçebilmek için koşullara uygun donanıma sahip UMKE ekiplerimiz şehrin farklı noktalarında görevlendirilmiştir." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, söz konusu paylaşımında İstanbul'da görev yapan UMKE araçlarının fotoğraflarını da yayımladı.
ÖZEL ARAÇLARA TRAFİK KISITLAMASI
06.14 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşullarının devam etmesi sebebiyle saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkmayacağını bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:
"Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle, bugün saat 13.00'e kadar, toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir. Anadolu ve Trakya istikametlerinden şehrimize araç girişi çıkış kısıtlaması devam edecektir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz."
POLİS KONTROLÜ
Alınan karar üzerine polis ekipleri köprüler ve Avrasya'da çift yönlü kontrol noktası oluşturarak özel araçlara izin vermedi. Avrasya Tüneli'nde izin verilmeyen özel araçlar trafikte uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Trafiğe çıkan sürücülerin alınan tedbir kararından haberleri olmadığını belirtti.
BAKANLAR İSTANBUL'DA
06.08 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul'un Bağcılar ilçesinde incelemelerde bulundu ve araçlarında mahsur kalanları ziyaret etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine İstanbul'a gelen Bakan Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AFAD Başkanı Yunus Sezer, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünde kentteki kar yağışıyla ilgili gelişmelere ilişkin bir toplantı yaptı. Bakan Soylu, toplantının ardından incelemelerde bulunmak üzere Bağcılar'a geçti.
Soylu, yoğun kar yağışının yolları kapatması nedeniyle Bağcılar'dan yaklaşık 4 kilometre boyunca uzun araç kuyruklarının oluştuğu Başakşehir istikametine doğru yürüyerek incelemelerde bulunurken, araçlarında mahsur kalanları da ziyaret etti.
Bölgedeki gözlemlerini ve yaşanan aksaklıkları, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünde karla mücadele için kurulan kriz merkezinde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya ileten Soylu, eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi.
CİBALİ-ALİBEYKÖY CEP OTOGARI TRAMVAY HATTI SEFERLERİ YENİDEN BAŞLATILDI
06.00 İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam durdurulan Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay hattı seferleri yeniden başlatıldı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'mızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır." ifadesine yer verildi.
5 BİN 57 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ, 3 BİN 180 KİŞİ DE OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ
05.42 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kar nedeniyle yolda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3 bin 180 vatandaşın ise otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdiğini açıkladı.
Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Saat 05.30 itibarıyla; yolda mahsur kalan 5 bin 57 hemşehrimizi tahliye ederken; 3 bin 180 hemşehrimizi de otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik. Olumsuz hava koşullarıyla mücadelemiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.
03.13 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Otogarlardan çıkış kısıtlaması saat 13'e kadar uzatıldı
"TAKIMIN KAPTANI YOKTU"
02.56 Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: Bu akşam bir takım oyunu oynanamadı çünkü takımın kaptanı yoktu. Organizasyon yapılamadı.
2016 VATANDAŞ OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ
02.30 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Yolda mahsur kalan, 2016 hemşehrimizi otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik.
İSTANBUL'DA YÖNETİM BECERİKSİZLİĞİ
02.27 Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım : "16 Milyon için çalışıyoruz" lafı algıdan ibaret. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. 2017'de de çok kar yağdı ama hiçbir zaman böyle bir duruma düşmedik. Yönetim beceriksizliği İstanbul yaşıyor.
BİR TANE BELEDİYE ARACINA RASTLAMADIM
02.15 Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin yaptığı açıklamada "Bir tane büyükşehir aracına rastlamadım. Personelle karşılaştım. Biz buraya bakmıyoruz dediler." ifadelerini kullandı.
CAMİLER AÇILDI
02.04 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 71 caminin vatandaşlara açıldığını duyurdu.
İBB BAZI YERLER TUZ KOYMUŞ AMA TUZLAR DONMUŞ
01.53 Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen "İBB bazı yerlere tuzlar koymuş. Tuzu atan yok. Tuzlar donmuş zaten" ifadelerini kullandı.
01.49 Güngören Belediyesi olumsuz hava şartlarından dolayı dışarıda kalan komşularımıza sıcak çay ve çorba ikramı eşliğinde Güngören Belediye Binası Güngören Spor Kompleksi ve Öğrenci İstasyonlarının kapılarını vatandaşlara açtı.
01.47 Başakşehir Belediyesi'ne bağlı tüm spor parkları, bilgievleri, kültür merkezleri ve belediye hizmet binaları yoğun kar yağışından etkilenen vatandaşların kullanımına açtı.
01.45 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "494 kişi tahliye edildi. 157 kişi otellere yerleştirildi." dedi.
01.42 İHH ekipleri camilere sığınan vatandaşlara ikramlarda bulunuyor.
İSTANBUL ADETA TERK EDİLMİŞ VAZİYETTE
01.40 Gaziosmanpaşa Belediye Başaknı Hasan Tahsin Usta yaptığı açıklamada "İBB'nin bu organizasyonluğunu halk sorgulamalı. İstanbul adeta terk edilmiş zafiyette." ifadelerini kullandı.
Gaziosmanpaşa Belediyesi yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar çin Kültür Sanat Merkezini ve Farika Kitaplı Kahve evi açık olacaktır.
UÇUŞLARA KAR ENGELİ
01.32 İstanbul Havalimanı'nda, iniş ve kalkışların iptal saati 13.00'e kadar uzatıldı.
İSTANBUL DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADI
01.25 Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı yaptığı açıklamada İstanbul'un böyle bir şey yaşamadığını söyledi. İBB'nin hafızasının sıfırlandığını söyleyen Çağırıcı çalışanların tecrübesiz olduğunu söyledi.
"İSTANBUL'U İLK KEZ BÖYLE GÖRÜYORUM"
01.20 Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı A Haber'e yaptığı açıklamada İBB'nin uyarılara rağmen gereken tedbirleri almadığını ve İstanbul'u ilk defa bu halde gördüğünü vurguladı.
"Kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanan problemlerden dolayı trafikte kalan tüm vatandaşlar için Tuzla Belediyesi ve Orhanlı ek hizmet binasının kapıları açıktır"
DERNEKLER YURTLARINI AÇTI
01.16 TUGVA, ÖNDER, Ensar Vakfı ve İlim Yayma Vakıfları yurtlarını yolda mahsur kalanlar için ücretsiz açtıklarını duyurdu.
TUGVA İletişim Bilgileri:
0553 859 01 64 - Üsküdar 0553 859 10 28 - Florya
BELEDİYE TESİSLERİ AÇILDI
01.09 Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır A Haber'de vatandaşları belediyenin tesislerinde ağırlayacaklarını açıkladı. Bahadır ilçe genelinde çoğu yolu açtıklarını da ifade etti.
"İŞ MAKİNELERİYLE GİDER ALIRIZ"
01.04 Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin A Haber'de yaptığı açıklamada yolda kalan vatandaşları otelde ağırlayacaklarını açıkladı. Öztekin açıklamasında "Vatandaşlarımız araçla gelemezse iş makineleriyle gidip alırız." ifadelerini kullandı.
Öztekin vatandaşların ulaşabilmesi için, 0212 294 11 00 numaralarını aramalarını söyledi.
ÇAY VE ÇORBA İKRAMI
00.59 Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu A Haber ekranlarında "Esenler Kültür Merkezi restoranımızda sıcacık çay ve çorbalarımız 'nizin ikramı olarak hazır. Yolda kalan tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.
YURDUN DÖRT BİR YANINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
00.57 İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Devletimiz olumsuz hava koşullarıyla mücadelede, yurdun dört bir yanında tüm birimleriyle yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. 81 ilde, 4.603 vatandaşımızın mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevki sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TALİMAT
00.53 Başkan Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, İstanbul'a gidiyor
MARMARAY SABAHA KADAR ÜCRETSİZ
00.50 Öte yandan Bakan Karaismailoğlu Marmaray seferlerinin sabaha kadar ücretsiz devam edeceğini bildirdi.
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