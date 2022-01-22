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Son dakika: Sedef Kabaş'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal sözlerine Yılmaz Özdil'de skandal savunma

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Giriş Tarihi: 22.01.2022 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022
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Son dakika: Sedef Kabaş’ın Başkan Erdoğan’ı hedef alan skandal sözlerine Yılmaz Özdil’de skandal savunma

Son dakika haberine göre CHP ile yakılığı ile tanınan Sedef Kabaş, TELE 1'de skandal ifadelerle Başkan Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaretler yağdırdı. Skandal sözler sonrası önce RTÜK sonra da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Sedef Kabaş’a tepkiler çığ gibi büyürken Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'den destek geldi. Öte yandan Uğur Dündar da, "Gün gelir keser döner sap döner. Bunun hesabı sorulur." diyerek skandal savunmada bulunmuştu.

CHP 'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Sedef Kabaş CHP'nin kanalı TELE 1'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaretler yağdırdı.

Sedef Kabaş "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Kabaş'ın rezaleti sonrası önce RTÜK sonra da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya üzerinden, "TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş'ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

SEDEF KABAŞ'A CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kabaş'ın yaptığı konuşmalarla ilgili inceleme başlattı.

Başsavcılık, inceleme sonucunda Kabaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma açtı.

Soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğüne, ilgili yayın kaydının temini ve incelenip tutanak tanzim edilmesi, ayrıca Sedef Kabaş'ın adres bilgilerinin tespit edilerek savunmasının alınması yönünde talimat verildiği öğrenildi.

YILMAZ ÖZDİL DESTEK VERDİ
Başkan Erdoğan'a alenen hakaret eden Sedef Kabaş'a tepkiler çığ gibi büyürken Yılmaz Özdil'den konuyla ilgili skandal bir açıklama geldi.

Yılmaz Özdil, "Sedef Kabaş'tan bir kadın olarak sesini kesip oturmadığı için katmerli nefret ediyorlar, sevmedikleri erkeklere nispeten hoşgörüleri var ama özgür kadınlara asla tahammülleri yok." ifadeleriyle Sedef Kabaş'ın skandal sözlerini savundu.

UĞUR DÜNDAR'DAN SKANDAL SAVUNMA
Skandal program esnasında Kabaş'ın yanında bulunan Sözcü Gazetesi Yazarı Uğur Dündar gelişmeler sonrası yaptığı açıklamada tehdit diline başvurdu.

"GÜN GELİR KESER DÖNER SAP DÖNER..."
Dündar, yine TELE1'de yaptığı açıklamada, "Gün gelir keser döner sap döner. Bunun hesabı sorulur. " şeklinde ifadeler kullandı.

Dündar'ın tehdit içerikli açıklaması şu şekilde:

"Aba altından sopa göstermekle, sosyal medyada hedef yapmakla bizi ürkütemezsiniz. Bunu biz de yazıyoruz kenara. Biz de notlar alıyoruz. Merak etmeyin. Gün gelir keser döner sap döner. Bunun hesabı sorulur. "

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