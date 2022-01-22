Son dakika: Sedef Kabaş’ın Başkan Erdoğan’ı hedef alan skandal sözlerine Yılmaz Özdil’de skandal savunma

YILMAZ ÖZDİL DESTEK VERDİ

Başkan Erdoğan'a alenen hakaret eden Sedef Kabaş'a tepkiler çığ gibi büyürken Yılmaz Özdil'den konuyla ilgili skandal bir açıklama geldi.



Yılmaz Özdil, "Sedef Kabaş'tan bir kadın olarak sesini kesip oturmadığı için katmerli nefret ediyorlar, sevmedikleri erkeklere nispeten hoşgörüleri var ama özgür kadınlara asla tahammülleri yok." ifadeleriyle Sedef Kabaş'ın skandal sözlerini savundu.