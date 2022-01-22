Son dakika: Sedef Kabaş'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal sözlerine Yılmaz Özdil'de skandal savunma
Son dakika haberine göre CHP ile yakılığı ile tanınan Sedef Kabaş, TELE 1'de skandal ifadelerle Başkan Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaretler yağdırdı. Skandal sözler sonrası önce RTÜK sonra da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Sedef Kabaş’a tepkiler çığ gibi büyürken Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'den destek geldi. Öte yandan Uğur Dündar da, "Gün gelir keser döner sap döner. Bunun hesabı sorulur." diyerek skandal savunmada bulunmuştu.
CHP 'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Sedef Kabaş CHP'nin kanalı TELE 1'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaretler yağdırdı.
Sedef Kabaş "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." şeklinde skandal ifadeler kullandı.
Kabaş'ın rezaleti sonrası önce RTÜK sonra da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
RTÜK İNCELEME BAŞLATTI
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya üzerinden, "TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş'ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.
SEDEF KABAŞ'A CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kabaş'ın yaptığı konuşmalarla ilgili inceleme başlattı.
Başsavcılık, inceleme sonucunda Kabaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma açtı.
Soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğüne, ilgili yayın kaydının temini ve incelenip tutanak tanzim edilmesi, ayrıca Sedef Kabaş'ın adres bilgilerinin tespit edilerek savunmasının alınması yönünde talimat verildiği öğrenildi.
YILMAZ ÖZDİL DESTEK VERDİ
Başkan Erdoğan'a alenen hakaret eden Sedef Kabaş'a tepkiler çığ gibi büyürken Yılmaz Özdil'den konuyla ilgili skandal bir açıklama geldi.
Yılmaz Özdil, "Sedef Kabaş'tan bir kadın olarak sesini kesip oturmadığı için katmerli nefret ediyorlar, sevmedikleri erkeklere nispeten hoşgörüleri var ama özgür kadınlara asla tahammülleri yok." ifadeleriyle Sedef Kabaş'ın skandal sözlerini savundu.
UĞUR DÜNDAR'DAN SKANDAL SAVUNMA
Skandal program esnasında Kabaş'ın yanında bulunan Sözcü Gazetesi Yazarı Uğur Dündar gelişmeler sonrası yaptığı açıklamada tehdit diline başvurdu.
"GÜN GELİR KESER DÖNER SAP DÖNER..."
Dündar, yine TELE1'de yaptığı açıklamada, "Gün gelir keser döner sap döner. Bunun hesabı sorulur. " şeklinde ifadeler kullandı.
Dündar'ın tehdit içerikli açıklaması şu şekilde:
"Aba altından sopa göstermekle, sosyal medyada hedef yapmakla bizi ürkütemezsiniz. Bunu biz de yazıyoruz kenara. Biz de notlar alıyoruz. Merak etmeyin. Gün gelir keser döner sap döner. Bunun hesabı sorulur. "
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milyonlara müjde! 3600 ek gösterge zammı ile memur maaşı, ikramiye ve emekli aylığı ne kadar olacak?
- Enis Destan kimdir, kaç yaşında? Trabzonspor'un yeni transferi Enis Desten hangi takımlarda oynadı?
- Bitcoin'de sert düşüş! Bitcoin neden düştü, düşüyor? Bitcoin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Son dakika yorumlar...
- O Ses Türkiye şampiyon ne ödül alacak? O Ses Türkiye birincisi kaç para kazanacak, ödül ne 2022?
- Emekli maaş farkları için kritik tarih... Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? SSK Bağkur emekli maaş farkları yattı mı 2022? 14 günlük fark...
- 2008 Pekin Olimpiyatları'nda 9,69'luk derecesiyle 100 metre finalinde dünya rekoru kıran Usain Bolt bu rekoru hangi durumdayken kırmıştır?
- İstanbul Unkapanı'ndaki, kısaltması İMÇ olan ünlü çarşı 1960'lı yıllarda hangilerinin yeni bir alana ihtiyaç duymaları üzerine kurulmuştur?
- 1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?
- 2008'de İngiltere'de 18-65 yaşları arasında 2000 erkekle yapılan bir araştırmaya göre, erkeklerin en romantik olduğu yaş hangisidir?
- Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre 9 Ocak 1990'da -46,4 santigrat dereceyle Türkiye'deki en düşük sıcaklık hangi ilin sınırları içerisinde ölçülmüştür?
- NBA'de şimdiye kadar forma giyen en uzun basketbolcu ile en kısa basketbolcu arasındaki boy farkı kaç santimetredir?
- Rıza Baba diziden ayrılıyor, çıkıyor mu? Zafer Ergin Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı? Arka Sokaklar'da Rıza Baba bilmecesi...